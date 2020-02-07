Іспанці з пристрастю підійшли до розробки нового покоління Leon. Автомобіль вийшов гарний, та коли до роботи узялись дизайнери та інженери Cupra, вони знали, що зможуть зробити гарне кращим. Результат побачимо ще до кінця цього місяця.

SEAT поділився тізерним відео про роботу CUPRA Racing над гоночною версією для нового Leon 2020. Автомобіль призначений виключно для треку, а саме – кільцевого турінгового чемпіонату TCR.

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Дебют Cupra Leon Competicion 2020 запланований на 20 лютого і приурочений до відкриття фірмового бутіка Cupra Garage в Барселоні. Судячи з кадрів тізерного відео, бойовий спорткар готують за перевіреним рецептом: з розширеним і заниженим кузовом, великими колесами з гоночними шинами, масивним спойлером та активними повітроводами.

Цікаво, що багато деталей для “Леон Компетісьйон” друкуються на промисловому 3D-прінтері Jet Fusion 5200 HP. До них відносяться корпуси зовнішніх дзеркал, модуль управління в рульовому колесі, вентиляційний отвір капота, деталі системи охолодження та гальмівної системи.



3D-друк дозволяє розробникам оперативно вносити зміни до конструкції, під час тестової сесії. Наприклад, в CUPRA Racing експериментували з повітроводами в зовнішніх дзеркалах заднього виду.



Cupra вже відкрила попереднє бронювання на партію з 10 Cupra Leon Competicion 2020. Усі попередньо заброньовані гоночні машини почнуть доставляти в нову штаб-квартиру марки з квітня.

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