Байк называется Curtiss Psyche и выпускается компанией, ранее известной, как Confederate Motorcycles.

Американская компания Confederate Motorcycles, основанная в 1991 году, снискала себе славу и признание благодаря мощным байкам с кубатурными бензиновыми двигателями и особым дизайном. В 2017 году мануфактура объединилась с Zero Motorcycles и объявила о переходе к выпуску электрических байков под новым брендом – Curtiss Motorcycles. Psyche – первое творение новой марки.

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С того времени как Confederate превратилась в Curtiss, фирма радовала публику концептами своей будущей новой линейки. Сначала миру был явлен божественный Zeus (Зевс) с объявлением планов о дебюте в 2020 году и ценой в 75 тысяч долларов.



Фото: Curtiss Zeus / Curtiss

Вслед за ним компания презентовала вторую модель – Hades (Аид). Этот байк также собираются вывести на рынок в следующем году и стоить он будет не меньше, чем Zeus.



Фото: Curtiss Hades / Curtiss

Последняя премьера оказалась полной неожиданностью. Во-первых, компания сразу представила серийную модель, а не концепт. Во-вторых, электрический байк уже можно заказать и стоит он значительно меньше, чем “Зевс” и “Аид” – 30 тысяч долларов. Наконец, его имя – не божественное, поскольку мифическая Психея была дочерью смертного царя, хотя и имела связь с богом Амуром.

Фото: Curtiss Psyche / Curtiss

Причиной для скорого дебюта мог стать выход на рынок электрического байка Harley-Davidson LiveWire. Основатель Curtiss Motorcycles прямо сказал, что собирается утереть нос “Харлею”. К слову, Harley-Davidson заявлял, что LiveWire сохранил душу классических бензиновых байков, поэтому название Psyche – это своего рода подкол H-D.

Понятное дело, что для того, чтобы заявления Curtiss не были голословными, электрический байк наделили лучшими характеристиками. На выбор предлагаются два двигателя производительностью в 48 или 96 лошадиных сил. Батарея позволяет преодолевать на одном заряде до 260 километров. В первом случае “Психея” немного проигрывает 105-мощному “Харлею”, однако по второму показателю заметно его опережает, имея на 110 больший диапазон автономного пробега.

Относительно стоимости – Psyche всего на 300 баксов дороже LiveWire. Единственное, в чем электрический байк от Curtiss существенно проигрывает своему конкуренту, это время. Harley-Davidson каждый желающий может заказать прямо сейчас и получить уже до конца года, тогда как “Психею” придется подождать до 2021 года.

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