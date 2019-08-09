Байк називається Curtiss Psyche і випускається компанією, раніше відомою, як Confederate Motorcycles.

Американська компанія Confederate Motorcycles, заснована у 1991 році, здобула собі славу і визнання завдяки потужним байкам з кубатурними бензиновими двигунами та особливим дизайном. У 2017 році мануфактура об’єдналась з Zero Motorcycles та оголосила про перехід до випуску електричних байків під новим брендом – Curtiss Motorcycles. Psyche – перше творіння нової марки.

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З того часу як Confederate перетворилась на Curtiss, фірма тішила публіку концептами своєї майбутньої нової лінійки. Спочатку світу був явлений божественний Zeus (Зевс) з оголошенням планів про дебют у 2020 році та ціну у 75 тисяч доларів.



Фото: Curtiss Zeus / Curtiss

Слідом за ним компанія презентувала другу модель – Hades (Аїд). Цей байк також збираються вивести на ринок наступного року і коштуватиме він не менше, ніж Zeus.



Фото: Curtiss Hades / Curtiss

Остання прем’єра виявилась повною несподіванкою. По-перше, компанія одразу представила серійну модель, а не концепт. По-друге, електричний байк вже можна замовити і коштує він значно менше, ніж “Зевс” та “Аїд” – 30 тисяч доларів. Нарешті, його ім’я – не божественне, оскільки міфічна Псіхея була донькою смертного царя, хоча й мала зв’язок з богом Амуром.

Фото: Curtiss Psyche / Curtiss

Причиною для швидкого дебюту міг стати вихід на ринок електричного байка Harley-Davidson LiveWire. Засновник Curtiss Motorcycles прямо сказав, що збирається втерти носа “Харлею”. До слова, Harley-Davidson заявляв, що LiveWire зберіг душу класичних бензинових байків, тому назва Psyche – це свого роду підкол H-D.

Ясна річ, що для того, аби заяви Curtiss не були голослівними, електричний байк наділили кращими характеристиками. На вибір пропонується два двигуни продуктивністю у 48 або 96 кінських сил. Батарея дозволяє долати на одному заряді до 260 кілометрів. У першому випадку “Псіхея” трохи програє 105-сильному “Харлею”, однак за другим показником помітно його випереджає, маючи на 110 більший діапазон автономного пробігу.

Що до вартості – Psyche лише на 300 баксів дорожча за LiveWire. Єдине, в чому електричний байк від Curtiss суттєво програє своєму конкуренту, це час. Harley-Davidson кожен охочий може замовити просто зараз й отримати вже до кінця року, тоді як на “Псіхею” доведеться зачекати до 2021 року.

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