Представители ТЦК и СП смогут изымать автомобили у граждан. Нет разницы за кем зарегистрирован транспорт, исключения не предусмотрены даже для женщин, полицейских и власть имущих.

Имеешь две машины - будь наготове отдать одну на ВСУ. Таковы правила нового закона о мобилизации, который приняла украинская власть. То есть в теории никаких исключений нет даже для самих депутатов, которые приняли этот закон.

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Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо не запрещает забирать авто у чиновников. Другие нормативно-правовые акты, регулирующие статус и деятельность народных депутатов, также не содержат норм, которые бы запрещали мобилизацию их автомобилей. Такое мнение высказала изданию "Телеграф" адвокат Татьяна Кныш.

"Норма о том, что депутаты не подглядывают мобилизации, не распространяется на другую статью о военно-транспортной обязанности (когда могут мобилизовать транспортное средство). И это касается в частности народных депутатов, если у них есть на праве собственности транспортные средства в количестве более одного. В законе четко определили: если у гражданина есть только одно транспортное средство, то он не подлежит мобилизации. А если несколько - транспортное средство могут мобилизовать. И нет прямой нормы, которая запрещала бы мобилизовать транспортное средство именно у народных депутатов. Поэтому у них так же могут мобилизовать транспортные средства. Нет прямого запрета. Вообще", - отметила она.

Адвокат объясняет, что в законе о мобилизации используется слово "граждане", когда говорят о тех, у кого могут мобилизовать авто. Поэтому женщины, чиновники, полицейские, судьи прокуры и даже народные избранники подпадают под действие этой нормы, несмотря на "бронь". Как эта норма будет действовать на практике узнаем после 18 мая, когда новый закон вступит в силу.

У кого будут изымать авто

Однако, согласно закону, будут изымать не все машины и не у всех, то есть есть отдельные категории владельцев и транспорта, которых коснется мобилизация авто. Кроме органов власти, эта обязанность распространяется на предприятия, учреждения, в частности на железную дорогу, порты, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, которые обеспечивают эксплуатацию транспорта, а также на граждан. В Раде заверили, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться об этих нормах. Забирать легковые авто у рядовых украинцев будут выборочно, считает представитель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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"Если есть более чем одно транспортное средство, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах, то есть легковой автомобиль обычный точно не нужен для Вооруженных сил", - уверяет он.

Схема мобилизации авто

Для сил обороны в первую очередь понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники. В то же время окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только "транспортные средства" без уточнений, какие именно. Список необходимых авто формируют ВСУ, после этого в областях формируют мобилизационный заказ.

Также известно, что мобилизованные транспортные средства будет запрещено продавать, перерегистрировать, отправлять за пределы Украины или даже в другую область. В течение 30 суток после демобилизации их должны вернуть владельцам.

Как сохранить свой автомобиль

Примечательно, что несмотря на слова властей, что вероятность изъятия именно легковых авто довольно низкая, среди уже рядовых украинцев значительно вырос запрос о "перерегистрации авто", в частности через "Дію". Граждане все больше начали переоформлять авто на других членов семьи или даже дарить свои машины.

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За весь март перерегистрировали более 74 тысяч авто, а с начала апреля – уже почти 111 тысяч. В 5 раз увеличилось количество перерегистраций по договору дарения. Соответствующую статистику можно посмотреть на странице главного сервисного центра МВД.