Представники ТЦК та СП зможуть вилучати автомобілі у громадян. Немає різниці, на кого зареєстровано транспорт: виключення не передбачені навіть для жінок, поліцейських та можновладців.

Маєш дві автівки — будь готовим віддати одну на ЗСУ. Такими є правила нового закону про мобілізацію, який прийняла парламент. Тобто в теорії ніяких виключень немає навіть для самих депутатів, які ухвалили цей закон.

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Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прямо не забороняє забирати авто у можновладців. Інші нормативно-правові акти, що регулюють статус та діяльність народних депутатів, також не містять норм, які б забороняли мобілізацію їхніх автівок. Таку думку висловила виданню "Телеграф" адвокат Тетяна Книш.

"Норма про те, що депутати не підглядають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов’язку (коли можуть мобілізувати транспортний засіб). І це стосується, зокрема, народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили: якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то цей ТС не підлягає мобілізації. А якщо декілька — транспортний засіб можуть мобілізувати. І немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони. Взагалі", — зазначила вона.

Адвокат пояснює, що у законі про мобілізацію використовується слово "громадяни", коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому жінки, чиновники, поліцейські, судді прокури та навіть народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри "бронь". Як ця норма діятиме на практиці, дізнаємось після 18 травня, коли новий закон набере чинності.

У кого вилучатимуть авто

Однак, відповідно до закону, вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких торкнеться мобілізація авто. Окрім органів влади, цей обов’язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян.

У Раді запевнили, що 90% громадян точно не варто перейматися щодо цих норм. Забирати легкові авто у пересічних українців будуть вибірково, вважає представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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"Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил", — запевняє він.

Схема мобілізації авто

Для сил оборони у першу чергу знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише "транспортні засоби" без уточнень, які саме. Список необхідних авто формують ЗСУ, після цього в областях готують мобілізаційне замовлення.

Також відомо, що мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєстровувати, відправляти за межі України чи навіть в іншу область. Протягом 30 діб після демобілізації їх повинні повернути власникам.

Як зберегти свій автомобіль

Примітно, що попри слова влади, що ймовірність вилучення саме легкових авто доволі низька, серед вже пересічних українців значно зріс запит про "перереєстрацію авто", зокрема через "Дію". Громадяни все більше почали переоформлювати авто на інших членів сім’ї або навіть дарувати свої машини.

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За весь березень перереєстрували понад 74 тисячі авто, а від початку квітня – вже майже 111 тисяч. У 5 разів збільшилася кількість перереєстрацій за договором дарування. Відповідну статистику можна подивитися на сторінці головного сервісного центру МВС.