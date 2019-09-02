Производственная площадка находится в Китае и не похожа ни на один другой автозавод в мире.

Белоснежными цехами автозавода и роботами-манипуляторами сегодня уже никого не удивишь. А вот здание новой мануфактуры Polestar представляет собой настоящий архитектурный шедевр, достойный нашего внимания.

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Напомним, марка Polestar была рождена из спортивного подразделения Volvo и выделилась в самостоятельный бренд прошлого года, благодаря решению руководства – Zhejiang Geely Holding и Volvo Car Group. Абсолютно вся модельная линейка новосозданного бренда будет выпускаться на заводе, который на днях открылся в китайском городе Чэнду. На сегодняшний день это карбоновое гибридное купе Polestar 1 и полностью электрический седан Polestar 2, к которым вскоре присоединится третья модель – электрический внедорожник Polestar 3.

Фото: завод и производство Polestar / Polestar

Новый завод построен по проекту известной архитектурно-дизайнерской компании Snøhetta. Заводской комплекс включает в себя центр обслуживания клиентов, испытательный полигон и застекленный атриум, с которого открывается панорамный вид на заводской цех.

Производство первой модели уже стартовало и покупатели получат первые экземпляры “единички” уже до конца текущего года. Компания рассчитывает собирать около пяти сотен Polestar 1 раз в год, а производственный цикл модели рассчитан на три года. Стоимость гибридного купе составляет 130-150 тысяч евро.

С Чэнду автомобили Polestar будут экспортировать в США, Канаду, Германию, Бельгию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Великобританию.

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