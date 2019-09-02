Виробничий майданчик розташований у Китаї і не схожий на жоден інший автозавод у світі.

Білосніжними цехами автозаводу та роботами-маніпуляторами сьогодні вже нікого не здивуєш. А от будівля нової мануфактури Polestar являє собою справжній архітектурний шедевр, гідний нашої уваги.

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Нагадаємо, марка Polestar була народжена зі спортивного підрозділу Volvo і виокремилась в самостійний бренд минулого року, завдяки рішенню керівництва – Zhejiang Geely Holding та Volvo Car Group. Абсолютно уся модельна лінійка новоствореного бренду випускатиметься на заводі, що днями відкрився у китайському місті Ченду. На сьогоднішній день це карбонове гібридне купе Polestar 1 та повністю електричний седан Polestar 2, до яких незабаром приєднається третя модель – електричний позашляховик Polestar 3.

Фото: завод та виробництво Polestar / Polestar

Новий завод зведений за проектом відомої архітектурно-дизайнерської компанії Snøhetta. Заводський комплекс включає в себе центр обслуговування клієнтів, випробувальний полігон і засклений атріум, з якого відкривається панорамний вид на заводський цех.



Виробництво першої моделі вже стартувало і покупці отримають перші примірники “Одинички” вже до кінця поточного року. Компанія розраховує збирати близько п‘яти сотень Polestar 1 на рік, а виробничий цикл моделі розрахований на три роки. Вартість гібридного купе становить 130-150 тисяч євро.



З Ченду автомобілі Polestar будуть експортувати у США, Канаду, Німеччину, Бельгію, Швецію, Норвегію, Нідерланди і Великобританію.

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