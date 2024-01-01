У водителя грузовика обнаружили пистолет, похожий на зажигалку: что это за оружие

Необычную находку обнаружили работники главной таможни в немецком городе Леррахи еще в ноябре. Однако для тщательного и объективного расследования инцидента некоторое время не озвучивали эту историю.

На днях об этом стало известно из публикации bild.de и ряда других изданий. В ходе обыска грузовика на остановке Бремгартен, таможенники нашли в кабине черный футляр для кредитных карточек в наплечной сумке водителя.

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При более тщательном рассмотрении предмета они открыли так называемый чехол. Внутри в развернутом виде оказалось самое настоящее огнестрельное оружие, замаскированное под невинный атрибут быта.

​Выдержка фото из уголовного дела. Фото: главная таможня Леррах

На самом же деле этим предметом оказался малокалиберный однозарядный пистолет с резьбовым дулом. Он не имел серийного номера, а польский водитель не имел лицензии на оружие.

Во время допроса мужчина объяснил, что заказал этот складываемый пистолет через интернет. За атрибут секретного агента он отдал 360 долларов.

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Огнестрельное оружие по толщине не превышает 1,3 сантиметра, весит менее 200 граммов. Оно действительно предлагается американским производителем примерно за 360 долларов в разноцветном исполнении. Имеет по меньшей мере десять цветов. Рекламируется со словами "элегантный дизайн" и "скромная форма".

Соотношение стопки карточек к толщине пистолета. Фото: TrailBlazer Firearms

Этот один из самых крошечных пистолетов в мире называется LifeCard. Производителем является компания Trailblazer Firearms (см. презентационное видео внизу). Автор этого оружия Аарон Войгт потратил 7 лет на его разработку и получение патента.

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В результате у него получилось сложное однозарядное ударно-спусковое оружие, стреляющее патронами 22 калибра. Пистолет больше напоминает кому чехол, кому обычную зажигалку или дармовис (брелок), чем огнестрельное оружие, и при этом не занимает много места.

При необходимости на дуло можно накрутить маленький глушитель. Фото: TrailBlazer Firearms

Рукоятка рассчитана на хранение 4 патронов. Огневая мощность достигает 45-50 FPS. Прицельное расстояние на поражение при стрельбе достигает 5-6 м.

Таможенники изъяли пистолет и открыли уголовное производство в отношении водителя грузовика по подозрению в нарушении закона об оружии. Расследование еще продолжается.