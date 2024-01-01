У водія вантажівки виявили пістолет, схожий на запальничку: що це зброя

Незвичну знахідку виявили працівники головної митниці у німецькому місті Леррахі ще у листопаді. Однак задля ретельного та об’єктивного розслідування інциденту деякий час не озвучували цю історію.

Днями про це стало відомо з публікації bild.de та ряду інших видань. В ході обшуку вантажівки на зупинці Бремгартен, митники знайшли в кабіні чорний футляр для кредитних карток в наплічній сумці водія.

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При ретельнішому розгляді предмета вони відкрили так званий чохол. Всередині в розгорнутому вигляді виявилася справжнісінька вогнепальна зброя, замаскована під невинний атрибут побуту.

​Витяг фото з карної справи. Фото: головна митниця Леррах

Насправді ж цим предметом виявився малокаліберний однозарядний пістолет з різьбовим дулом. Він не мав серійного номера, а польський водій не мав ліцензії на зброю.

Під час допиту чоловік пояснив, що замовив цей складний пістолет через інтернет. За атрибут секретного агента він віддав 360 доларів.

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Вогнепальна зброя за товщиною не перевищує 1,3 сантиметра, важить менш як 200 грамів. Вона дійсно пропонується американським виробником приблизно за 360 доларів у різноколірному виконанні. Має щонайменше десять кольорів. Рекламується зі словами "елегантний дизайн" і "скромна форма".

Співвідношення стосика карток до товщини пістолета. Фото: TrailBlazer Firearms

Цей один з найкрихітніших пістолетів у світі має назву LifeCard. Виробником є компанія Trailblazer Firearms (див. презентаційне відео внизу). Автор цієї зброї Аарон Войгт витратив 7 років на її розробку та отримання патенту.

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У результаті у нього вийшла складна однозарядна ударно-спускова зброя, що стріляє патронами 22 калібру. Пістолет більше нагадує кому чохол, кому звичайну запальничку чи дармовис (брелок), ніж вогнепальну зброю, і при цьому не займає багато місця.

За потреби на дуло можна накрутити маленький глушник. Фото: TrailBlazer Firearms

Держак розрахований на зберігання 4 патронів. Вогнева потужність сягає 45-50 FPS. Прицільна відстань на ураження під час стрільби сягає 5-6 м.

Митники вилучили пістолет та відкрили кримінальне провадження щодо водія вантажівки за підозрою у порушенні закону про зброю. Розслідування ще триває.