Ультралюксовый внедорожник стоит от 358 300 австралийских долларов – это около 275 500 долларов США.

Ожидается, что Mercedes-Maybach GLS 600 начнут прибывать в Австралию в ограниченном количестве с августа, а пока автопроизводитель опубликовал официальные цены и комплектации роскошного внедорожника.

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Доступен в стране-континенте от 358 300 австралийских долларов, люксовый кроссовер использует 4-литровый V8 битурбо, который производит 550 лошадиных сил мощности и 730 ньютон-метров крутящего момента. Еще 21 лошадиную силу 250 номов крутящего момента обеспечивает 48-вольтовая система. Тяга передается на полноприводную систему 4Matic AWD через девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Несмотря на вес почти 2,8 тонны, немецкий суперкросовер способен ускоряться с места до 100 километров в час за 4,9 секунды и достичь максимальной скорости в 250 километров в час. Даже при резком наборе скорости, Maybach GLS 600 сохраняет высокую степень комфорта, благодаря фирменной подвеске AirMatic (опционно E-Active Body Control).

Четырехместный или пятиместный салон кроссовера щедро украшен лучшей кожей и дорогой древесиной. К услугам каждого из пассажиров есть собственный экран, холодильник с минибаром, раскладной столик, пара серебряных бокалов и возможность превратить кресла на лежаки.

В Украину уже прибыли первые Mercedes-Maybach GLS 600; отечественные дилеры продают такие внедорожники по цене от 5 605 283 гривен.