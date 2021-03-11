Ультралюксовий позашляховик коштує від 358 300 австралійських доларів – це близько 275 500 доларів США.

Очікується, що Mercedes-Maybach GLS 600 почнуть прибувати до Австралії в обмеженій кількості з серпня, а поки що автовиробник оприлюднив офіційні ціни та комплектації розкішного позашляховика.

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Доступний у країні-континенті від 358 300 австралійських доларів, люксовий кросовер використовує 4-літровий V8 бітурбо, що продукує 550 кінських сил потужності і 730 ньютон-метрів крутного моменту. Ще 21 кінську силу 250 номів крутного моменту забезпечує 48-вольтова система. Тяга передається на повнопривідну систему 4Matic AWD через дев'ятиступінчасту автоматичну коробку передач.

Незважаючи на вагу майже 2,8 тонни, німецький суперкросовер здатен прискорюватись з місця до 100 кілометрів на годину за 4,9 секунди і досягти максимальної швидкості у 250 кілометрів на годину. Навіть при різкому наборі швидкості, Maybach GLS 600 збрігає високий ступінь комфорту, завдяки фірмовій підвісці AirMatic (опційно E-Active Body Control).

Чотиримісний або п’ятимісний салон кросовера щедро оздоблений найліпшою шкірою та дорогою деревиною. До послуг кожного з пасажирів є власний екран, холодильник з мінібаром, розкладний столик, пара срібних келихів та можливість перетворити крісла на лежаки.

До України вже прибули перші Mercedes-Maybach GLS 600; вітчизняні дилери продають такі позашляховики за ціною від 5 605 283 гривень.