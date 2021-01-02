Это только с виду современные автомобили такие крепкие и надежные. А на самом деле только коснись – сразу получишь вмятину на тонком металле.

Автопроизводители не любят эту тему, но чего греха таить: они научились делать машины из металла гораздо тоньше, чем, скажем, двадцать-тридцать лет назад. Это отнюдь не мешает современным автомобилям служить нам верой и правдой, но к мелким механическим воздействиям они стали более уязвимы. Поэтому вопрос рихтовки кузова теперь актуален не только для того, с кем произошло ДТП, но и для того, кто попал под град или в один сентябрьский день оставил машину на часок под каштаном.

Место повреждения кузова почти не имеет значения для PDR-технологии – рихтовки без покраски

В большинстве случаев поверхностных повреждений кузова помогает технология удаления вмятин без покраски. Этот метод называют еще PDR-технологией (от англ. Paintless dent repair). Для ее успешного воплощения необходимы лишь две вещи: особые навыки и особый инструмент. О нем и поговорим.

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Инструменты для PDR

В целом инструменты для удаления вмятин без покраски можно разделить на следующие группы:

Крючки;

Коромысло – устройство для вытягивания вмятин;

Обратные молотки и грибки с клеем;

Подушки;

Пробойники;

Лампа и панель-отражатель света;

Стенд (верстак);

Дрель и инструменты для демонтажа обивки интерьера.

Основу инструментария для рихтовки кузова без покраски составляют крючки разного размера

Все упомянутые инструменты существуют в нескольких вариантах, например, молотки отличаются размерами и весом, крючки – размерами, кривизной, толщиной и формой наконечника. Наконечники некоторых инструментов могут быть съемными.

Крючки используют для выравнивания вмятин на панелях, к которым есть доступ с обратной стороны. Ими заглаживают неровности, постепенно продвигаясь от краев к центру. От кривизны крючка зависит усилие, которое он может передать, от формы наконечника – форма вмятины, за которую берется мастер.

Коромысло служит для вытягивания вмятин без доступа с обратной стороны. Размеры грибка для приклеивания важны для вмятин разных размеров – как по глубине, так и по площади, а еще – по месту их расположения.

Обратные молотки используют в случаях, подобных предыдущему, но им не нужна поверхность опоры вокруг. Ситуация с калибром грибков аналогичная.

Обратный молоток при должной квалификации мастера позволяет исправлять повреждение без доступа к тылу детали

Подушки, которые накачиваются воздухом, помогают при исправлении больших вмятин, в первую очередь на плоских поверхностях типа дверей. В принципе, можно обходиться и без этого устройства, но оно упрощает и ускоряет работу.

Пробойники в самом деле ничего не пробивают, ими осаждают выпуклости на лицевой поверхности. Также этим инструментом ослабляют края вмятины. Важно иметь пробойники с кончиками разной формы – острые и округлые.

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Лампа обеспечивает одно из главных условий рихтовки без покраски – контроль формы вмятины по ходу ее исправления. Это должен быть специальный светильник с возможностью расположения его под разными углами и на разных расстояниях от поврежденного места. К лампе необходим отражатель света с полосами, которые подчеркивают дефекты на поверхности. Некоторые отражатели имеют собственную встроенную подсветку, что довольно удобно.

Лампа и отражатель света, вероятно, самые важные инструменты PDR-рихтовщика, без них всех нюансов повреждения не увидеть

Стенд (верстак) должен быть оборудован устройствами для фиксации демонтированной с машины детали. Также на нем желательно иметь покрытие из мягкого материала, чтобы предотвратить царапины на детали.

Дрель понадобится для сверления отверстий во внутренних конструкциях деталей кузова, чтобы обеспечить доступ крючка к поврежденной панели. Очень желательно иметь устройство для ограничения глубины сверления, чтобы случайно не достать сверлом до ​​внешней панели.

Рекомендация Авто24

Существует немало видов инструментов для удаления вмятин без покраски, но не стоит покупать сразу все, что попадется вам на глаза. Для начала будет достаточно приобрести базовый комплект и научиться всем приемам работы с ним. А потом можно будет докупать именно то, что понадобится для очередного конкретного случая. Таким образом наконец образуется действительно необходимый набор.

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