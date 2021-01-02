Це лише на вигляд сучасні автомобілі такі міцні та надійні. А насправді лишень торкнися – відразу отримаєш ум'ятину на тонкому металі.

Автовиробники не люблять цю тему, але ніде правди діти: вони навчилися робити машини з металу набагато тонкішого, ніж, скажімо, двадцять-тридцять років тому. Це аж ніяк не заважає сучасним автівкам служити нам вірою і правдою, але до дрібних механічних впливів вони стали більш вразливі. Тому питання рихтовки кузова тепер актуальне не лише для того, з ким сталася ДТП, а й тим, хто потрапив під град чи одного вересневого дня залишив машину на годинку під каштаном.

Місце пошкодження кузова майже не має значення для PDR-технології – рихтування без фарбування

У більшості випадків поверхневих пошкоджень кузова допомагає технологія видалення вмятин без фарбування. Цей метод називають ще PDR-технологія (від англ. Paintless dent repair). Для її успішного втілення необхідні лише дві речі: особливі навички і особливий інструмент. Про нього і поговоримо.

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Інструмент для PDR

В цілому інструмент для видалення вм'ятин без фарбування можна розділити на такі групи:

Гачки;

Коромисло – пристрій для витягування вм'ятин;

Зворотні молотки і грибки з клеєм;

Подушки;

Пробійники;

Лампа та панель-відбивач світла;

Стенд (верстак);

Дриль та інструменти для демонтажу оббивки інтер'єру.

Основу інструментарія для рихтування кузова без фарбування складають гачки різного розміру

Усі згадані інструменти існують у кількох варіантах, наприклад, молотки відрізняються розмірами і вагою, гачки – розмірами, кривизною, товщиною та формою накінечника. Накінечники деяких інструментів можуть бути зйомними.

Гачки використовують для вирівнювання вм'ятин на панелях, до яких є доступ із зворотнього боку. Ними загладжують нерівності, поступово просуваючись від країв до центру. Від кривизни гачка залежить зусилля, яке він може передати, від форми накінечника – форма вм'ятини, за яку береться майстер.

Коромисло служить для витягування вм'ятин без доступу із зворотнього боку. Розміри грибка для приклеювання важливі для вм'ятин різних розмірів – як глибини, так і за площею, а ще – від місця їхнього розташування.

Зворотні молотки використовують у випадках, подібних попередньому, але їм не потрібна поверхня для опори навколо. Ситуація із калібром грибків аналогічна.

Зворотній молоток при належній кваліфікації майстра дозволяє виправляти пошкодження без доступу до тилу деталі

Подушки, які накачуються повітрям, допомагать при виправленні великих вм'ятин, у першу чергу на пласких поверхнях типу дверей. В принципі, можна обходитися і без цього пристрою, але він спрощує і прискорює роботу.

Пробійники насправді нічого не пробивають, ними осаджують опуклості на лицьовій поверхні. Також цим інструментом послаблюють краї вм'ятини. Важливо мати пробійники із кінчиками різної форми – гострі і округлі.

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Лампа забезпечує одну з найголовніших умов рихтовки без фарбування – контроль форми вм'ятини під час її виправлення. Це має бути спеціальний світильник із можливістю розташування його під різними кутами та на різних відстанях від пошкодженого місця. До лампи потрібен відбивач світла із смугами, які підкреслюють дефекти на поверхні. Деякі відбивачі мають власне вбудоване підсвітлення, що доволі зручно.

Лампа та відбивач світла, певно, найважливіший інструмент PDR-рихтувальника: без них всіх нюансів пошкодження не побачити

Стенд (верстак) має бути обладнаний пристроями для фіксації демонтованої з машини деталі. Також на ньому бажано мати покриття з м'якого матеріалу, щоб запобігти подряпинам на деталі.

Дриль знадобиться для свердлення отворів у внутрішніх конструкціях деталей кузова, аби забезпечити доступ гачка до пошкодженої панелі. Дуже бажано мати пристрій для обмеження глибини свердління, аби випадково не дістати свердлом до зовнішньої панелі.

Рекомендація Авто24

Існує чимало видів інструменту для видалення вм'ятин без фарбування, але не варто купувати відразу усе, що трапиться вам на очі. Для початку буде достатньо придбати базовий комплект і навчитися усім прийомам роботи з ним. А потім можна буде докуповувати саме те, що знадобиться для чергового конкретного випадку. В такий спосіб нарешті утвориться дійсно необхідний набір.

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