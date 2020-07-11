Для этого надо выключить питание ключа или заэкранировать его.

Основными приборами, которые помогают ворам похищать автомобили с бесключевым доступом, являются ретрансляторы ("длинная рука", "удочка"). Это приборы, которые удлиняют радиус действия штатного ключа и позволяют похищать машину за 10 секунд. Если раньше такие приборы были довольно крупными, то в последнее время они устанавливаются в корпус рации. И даже при задержании преступника полиция не сможет доказать, что он угоняет авто с помощью ретранслятора.

Впрочем, автопроизводители знают об этой проблеме и за последние несколько лет сделали свои бесключевые доступы менее пригодными для "длинной руки". Однако преступники снова усовершенствовали свои приборы, и теперь могут противодействовать им.

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Вместе с тем, существует несколько простых методов противодействия системам, которые взламывают бесключевой доступ к автомобилям:

Дополнительный выключатель на пульт штатной сигнализации

Чтобы сделать его, надо иметь минимальные навыки радиомеханика. На рынке или в китайском интернет-магазине покупается малюсенький выключатель, который впаивается к батарейке пульта. Теперь, после замыкания автомобиля, надо выключить питание пульта. И тогда злоумышленник не сможет сосканировать радиосигнал ключа от автомобиля.

Плюсы Дешевизна

Функция “свободные руки” работает Минусы Необходимы навыки радиомеханика

Надо каждый раз выключать и включать питание ключа

Отпереть бесконтактный доступ своего автомобиля

После этого открывать или закрывать автомобиль надо будет обычным способом – с помощью кнопки на ключе или карте-метке автомобиля. Чтобы отключить эту функцию, надо сделать несколько манипуляций с ключом и ручкой отпирания автомобиля. Например, для моделей Volkswagen нужно сначала нажать кнопку запирания на ключе, а потом – прикоснуться к ручке двери. Для Land Rover / Range Rover надо на ключе трижды нажать на кнопку фар, затем на кнопку дверей и еще раз – на кнопку запирания дверей на ключе. Mercedes-Benz деактивирует безключивй доступ проще: если дважды на ключе нажать кнопку замиканя дверей.

Плюсы Бесплатно Минусы Функция "свободные руки" не будет работать

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Заворачивать ключ в фольгу или купить чехол Фарадея

Чтобы ключ не излучал радиосигнал, его можно экранировать. Для этого следует приобрести специальный чехол с тканью Фарадея или положить ключ в фольгу или металлическую коробку (пачку сигарет или портсигар). Впрочем, последние средства не очень надежные. В экране ключ не будет доступен для радиосигнала и перехват электронной "удочкой", но и функция "свободные руки" окажется недоступной. Поэтому для отпирания автомобиля придется вытаскивать ключ из чехла или нажимать кнопку на нем.

Плюсы Дешевизна Минусы Функция "свободные руки" не будет работать, пока ключ в экране

Необходимость доставать ключ из чехла

Недостаточная надежность метода

Установить дополнительную сигнализацию или иммобилайзер

Для этого нужно будет деактивировать штатную систему "свободные руки" или дополнить ее дополнительным иммобилайзером или сигнализацией. Это под силу лишь профессиональным инсталляторам противоугонных систем.

Плюсы Высокая надежность

Функция "свободные руки" работать Минусы Дороговизна

Напомним, что Илон маск придумал уникальную противоугонную систему дял авто.