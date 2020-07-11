Для этого надо выключить питание ключа или заэкранировать его.
Основными приборами, которые помогают ворам похищать автомобили с бесключевым доступом, являются ретрансляторы ("длинная рука", "удочка"). Это приборы, которые удлиняют радиус действия штатного ключа и позволяют похищать машину за 10 секунд. Если раньше такие приборы были довольно крупными, то в последнее время они устанавливаются в корпус рации. И даже при задержании преступника полиция не сможет доказать, что он угоняет авто с помощью ретранслятора.
Впрочем, автопроизводители знают об этой проблеме и за последние несколько лет сделали свои бесключевые доступы менее пригодными для "длинной руки". Однако преступники снова усовершенствовали свои приборы, и теперь могут противодействовать им.
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Вместе с тем, существует несколько простых методов противодействия системам, которые взламывают бесключевой доступ к автомобилям:
Дополнительный выключатель на пульт штатной сигнализации
Чтобы сделать его, надо иметь минимальные навыки радиомеханика. На рынке или в китайском интернет-магазине покупается малюсенький выключатель, который впаивается к батарейке пульта. Теперь, после замыкания автомобиля, надо выключить питание пульта. И тогда злоумышленник не сможет сосканировать радиосигнал ключа от автомобиля.
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Плюсы
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Минусы
Отпереть бесконтактный доступ своего автомобиля
После этого открывать или закрывать автомобиль надо будет обычным способом – с помощью кнопки на ключе или карте-метке автомобиля. Чтобы отключить эту функцию, надо сделать несколько манипуляций с ключом и ручкой отпирания автомобиля. Например, для моделей Volkswagen нужно сначала нажать кнопку запирания на ключе, а потом – прикоснуться к ручке двери. Для Land Rover / Range Rover надо на ключе трижды нажать на кнопку фар, затем на кнопку дверей и еще раз – на кнопку запирания дверей на ключе. Mercedes-Benz деактивирует безключивй доступ проще: если дважды на ключе нажать кнопку замиканя дверей.
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Плюсы
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Минусы
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Заворачивать ключ в фольгу или купить чехол Фарадея
Чтобы ключ не излучал радиосигнал, его можно экранировать. Для этого следует приобрести специальный чехол с тканью Фарадея или положить ключ в фольгу или металлическую коробку (пачку сигарет или портсигар). Впрочем, последние средства не очень надежные. В экране ключ не будет доступен для радиосигнала и перехват электронной "удочкой", но и функция "свободные руки" окажется недоступной. Поэтому для отпирания автомобиля придется вытаскивать ключ из чехла или нажимать кнопку на нем.
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Плюсы
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Минусы
Установить дополнительную сигнализацию или иммобилайзер
Для этого нужно будет деактивировать штатную систему "свободные руки" или дополнить ее дополнительным иммобилайзером или сигнализацией. Это под силу лишь профессиональным инсталляторам противоугонных систем.
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Плюсы
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Минусы
Напомним, что Илон маск придумал уникальную противоугонную систему дял авто.