Для цього треба вимкнути живлення ключа або заекранувати його.
Основними приладами, які допомагають злодіям викрадати автомобілі з безключовим доступом, є ретранслятори ("довга рука", "вудочка"). Це прилади, які подовжують радіус дії штатного ключа і дозволяють викрадати машину за 10 секунд. Якщо раніше такі прилади були досить великими, то останнім часом вони встановлюються в корпус рації. І навіть при затриманні злочинця поліція не зможе довести, що він викрадає авто за допомогою ретранслятора.
Втім, автовиробники знають про цю проблему і за останні кілька років зробили свої безключові доступи менш придатними для "довгої руки". Однак злочинці знову удосконали свої прилади, і тепер можуть протидіяти їм.
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Разом з тим, існує кілька простих методів протидії системам, які зламують безключовий доступ в автомобілі:
Додатковий вимикач на пульт штатної сигналізації
Щоб зробити його, треба мати мінімальні навики радіомеханіка. На ринку чи в китайському інтернет-магазині купується малесенький вимикач, який впаюється до батарейки пульта. Тепер, після замикання автомобіля, треба вимкнути живлення пульта. І тоді зловмисник не зможе зісканувати радіосигнал ключа від автомобіля.
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Відімкнути безконтактний доступ свого автомобіля
Після цього відчиняти чи зачиняти автомобіль треба буде звичайним способом – за допомогою кнопки на ключі чи карті-мітці автомобіля. Щоб відімкнути цю функцію, треба зробити кілька маніпуляцій з ключем та ручкою відмикання автомобіля. Наприклад, для моделей Volkswagen потрібно спочатку натиснути кнопку замикання на ключі, а потім – доторкнутись до ручки дверей. Для Land Rover / Range Rover треба на ключі тричі натиснути на кнопку фар, потім на кнопку дверей і ще раз – на кнопку замикання дверей на ключі. Mercedes-Benz деактивує безключивй доступ простіше: якщо двічі на ключі натиснути кнопку замиканя дверей.
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Завертати ключ в фольгу чи придбати чохол Фарадея
Щоб ключ не випромінював радіосигнал, його можна екранувати. Для цього слід придбати спеціальний чохол з тканиною Фарадея або покласти ключ в фольгу чи металеву коробку (пачку цигарок або портсигар). Втім, останні засоби не дуже надійні. В екрані ключ не буде доступний для радіосигналу та перехоплення електронною "вудочкою", але і функція "вільні руки" виявиться недоступною. Тому для відмикання автомобіля доведеться витягувати ключ з чохла або натискати кнопку на ньому.
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Встановити додаткову сигналізацію чи імобілайзер
Для цього потрібно буде деактивувати штатну систему "вільні руки" або доповнити її додатковим імобілайзером чи сигналізацією. Це під силу лише професійним інсталяторам протиугінних систем.
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Мінуси
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