Для цього треба вимкнути живлення ключа або заекранувати його.

Основними приладами, які допомагають злодіям викрадати автомобілі з безключовим доступом, є ретранслятори ("довга рука", "вудочка"). Це прилади, які подовжують радіус дії штатного ключа і дозволяють викрадати машину за 10 секунд. Якщо раніше такі прилади були досить великими, то останнім часом вони встановлюються в корпус рації. І навіть при затриманні злочинця поліція не зможе довести, що він викрадає авто за допомогою ретранслятора.

Втім, автовиробники знають про цю проблему і за останні кілька років зробили свої безключові доступи менш придатними для "довгої руки". Однак злочинці знову удосконали свої прилади, і тепер можуть протидіяти їм.

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Разом з тим, існує кілька простих методів протидії системам, які зламують безключовий доступ в автомобілі:

Додатковий вимикач на пульт штатної сигналізації

Щоб зробити його, треба мати мінімальні навики радіомеханіка. На ринку чи в китайському інтернет-магазині купується малесенький вимикач, який впаюється до батарейки пульта. Тепер, після замикання автомобіля, треба вимкнути живлення пульта. І тоді зловмисник не зможе зісканувати радіосигнал ключа від автомобіля.

Плюси Дешевизна

Функція “вільні руки” працює Мінуси Необхідні навички радіомеханіка

Треба щоразу вимикати та вмикати живлення ключа

Відімкнути безконтактний доступ свого автомобіля

Після цього відчиняти чи зачиняти автомобіль треба буде звичайним способом – за допомогою кнопки на ключі чи карті-мітці автомобіля. Щоб відімкнути цю функцію, треба зробити кілька маніпуляцій з ключем та ручкою відмикання автомобіля. Наприклад, для моделей Volkswagen потрібно спочатку натиснути кнопку замикання на ключі, а потім – доторкнутись до ручки дверей. Для Land Rover / Range Rover треба на ключі тричі натиснути на кнопку фар, потім на кнопку дверей і ще раз – на кнопку замикання дверей на ключі. Mercedes-Benz деактивує безключивй доступ простіше: якщо двічі на ключі натиснути кнопку замиканя дверей.

Плюси Безкоштовно Мінуси Функція "вільні руки" не працюватиме

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Завертати ключ в фольгу чи придбати чохол Фарадея

Щоб ключ не випромінював радіосигнал, його можна екранувати. Для цього слід придбати спеціальний чохол з тканиною Фарадея або покласти ключ в фольгу чи металеву коробку (пачку цигарок або портсигар). Втім, останні засоби не дуже надійні. В екрані ключ не буде доступний для радіосигналу та перехоплення електронною "вудочкою", але і функція "вільні руки" виявиться недоступною. Тому для відмикання автомобіля доведеться витягувати ключ з чохла або натискати кнопку на ньому.

Плюси Дешевизна Мінуси Функція "вільні руки" не працюватиме, поки ключ в екрані

Необхідність діставати ключ з чохла

Недостатня надійність методу

Встановити додаткову сигналізацію чи імобілайзер

Для цього потрібно буде деактивувати штатну систему "вільні руки" або доповнити її додатковим імобілайзером чи сигналізацією. Це під силу лише професійним інсталяторам протиугінних систем.

Плюси Висока надійність

Функція "вільні руки" працюватиме Мінуси Дороговизна

Нагадаємо, що Ілон маск придумав унікальну протиугонну систему дял авто.