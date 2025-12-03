Украина не получит модернизированные танки Т-72M4CZ из Чехии: контракт отменен

Работу можно было проводить, но она финансово убыточна и экономически не оправдана. Несмотря на то, что в Украине большая потребность в военной технике и боеприпасах, в т.ч. танках, ей нужны только полностью исправные машины, а не устаревший лом.

Минобороны Чехии отменило контракт на модернизацию танков Т-72M4CZ с последующей их эксплуатацией в собственной армии и частичной передачей в боеспособном состоянии Украине.

Оборонное ведомство отозвало свой контракт

Руководство Министерства обороны получило рекомендацию заключить с предприятием VOP CZ мировое соглашение о расторжении контракта, а впоследствии – соглашение об урегулировании. Танки постепенно выведут из линейных подразделений.

На сайте Минобороны Чехии подробно говорится о расторжении соглашения с государственным предприятием VOP CZ о продлении срока службы танков Т-72M4CZ как минимум для армии Чехии до 2032 года, хотя эти боевые машины до сих пор кое-где стоят на службе (см. видео ниже).

Что не так с теми танками

Во время контрольных испытаний летом и осенью были выявлены проблемы, устранение которых было бы неэффективным, учитывая закупку современных машин, что заменят танки Т-72 M4CZ.

Дефектные электронные компоненты системы управления огнем не подлежат ремонту или замене, что подтвердил их итальянский производитель. Для устранения неисправностей требуется полная замена системы, что увеличит стоимость проекта и отсрочит ввод в строй минимум на два года.

Чехия не очень спешит с модернизацией Т-72 упомянутой модификации, поскольку устаревшая платформа постепенно заменяется новой технологией в виде танков Leopard.

Что предполагалось модернизировать

По предварительной договоренности сторон модернизация "семьдесят второго" включала британский дизельный двигатель Perkins Condor CV12-1000 TCA мощностью 1000 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач Allison, что обеспечивает значительное улучшение мобильности.

Далее, как в октябре этого года говорилось в сообщении armyrecognition, должна была быть усовершенствована до современного уровня система управления огнем, разработанная итальянской компанией Officine Galileo. Ее должны были также дополнить модернизированными баллистическими компьютерами, тепловизионными прицелами и лазерным дальномером.

Активное обновление парка гарнизона в Пряславице и других подразделениях танками Leopard 2A4 указывает на то, что модернизации старых танков Т-72 не будет. Фото: Минобороны Чехии

Защитой предполагалось усилить усовершенствованной композитной и противотанковой броней, включая разработанную Чехией систему DYNA, и системой самозащиты от противотанковых управляемых ракет. Эти усовершенствования должны были подтянуть Т-72М4CZ чуть ли не до уровня Т-90, что сейчас находятся на вооружении в российской армии.

Расторгнутое соглашение обжалованию не подлежит

Минобороны и исполнитель заказа об этом договорились. Поэтому контракт на техническую модернизацию 33 танков Т-72 M4CZ, заключенный при предыдущем руководстве министерства в сентябре 2020 года, окончательно расторгнут по форс-мажорным экономическим и политическим обстоятельствам.

Основание понятно и оправдано – из-за агрессивных действий кремлевского руководства чешская армии переходит на обновление армии по новым стандартам.

Поэтому предложенная ранее возможность передачи Киеву танков после завершения работ автоматически снимается с повестки дня.