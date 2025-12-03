Україна не отримає модернізовані танки Т-72M4CZ з Чехії: контракт скасовано

Роботу можна було проводити, але вона фінансово збиткова й економічно не виправдана. Попри те, що в Україні велика потреба у військовій техніці та боєприпасах, у т.ч. танках, їй потрібні лише повністю справні машини, а не застарілий брухт.

Міноборони Чехії скасувало контракт на модернізацію танків Т-72M4CZ з подальшою їх експлуатацією у власній армії та частковою передачею у боєздатному стані Україні.

Оборонне відомство відкликало свій контракт

Керівництво Міністерства оборони отримало рекомендацію укласти з підприємством VOP CZ мирову угоду про розірвання контракту, а згодом – угоду про врегулювання. Танки поступово виведуть з лінійних підрозділів.

На сайті Міноборони Чехії детально йдеться про розірвання угоди з державним підприємством VOP CZ щодо продовження терміну служби танків Т-72M4CZ щонайменше для армії Чехії до 2032 року, хоча ці бойові машини ще й досі подекуди стоять на службі (див. відео нижче).

Що не так з тими танками

Під час контрольних випробувань влітку та восени були виявлені проблеми, усунення яких було б неефективним з огляду на закупівлю сучасних машин, що замінять танки Т-72 M4CZ.

Дефектні електронні компоненти системи управління вогнем не підлягають ремонту чи заміні, що підтвердив їх італійський виробник. Для усунення несправностей потрібна повна заміна системи, що збільшить вартість проєкту та відтермінує введення в стрій мінімум на два роки.

Чехія не дуже поспішає з модернізацією Т-72 згаданої модифікації, оскільки застаріла платформа поступово замінюється новою технологією у вигляді танків Leopard.

Що передбачалося модернізувати

За попередньою домовленістю сторін модернізація "сімдесят другого" включала британський дизельний двигун Perkins Condor CV12-1000 TCA потужністю 1000 к.с. у поєднанні з автоматичною коробкою передач Allison, що забезпечує значне покращення мобільності.

Далі, як у жовтні цього року йшлося у повідомленні armyrecognition, мала бути удосконалена до найсучаснішого рівня система управління вогнем, розроблена італійською компанією Officine Galileo. Її мали також доповнити модернізованими балістичними комп'ютерами, тепловізійними прицілами та лазерним далекоміром.

Активне оновлення парку гарнізону в Пряславіце та інших підрозділах танками Leopard 2A4 вказує на те, що модернізації старих танків Т-72 не буде. Фото: Міноборони Чехії

Захистом передбачалося посилити вдосконаленою композитною та протитанковою бронею, включаючи розроблену Чехією систему DYNA, та системою самозахисту від протитанкових керованих ракет. Ці вдосконалення мали підтягнути Т-72М4CZ мало не до рівня Т-90, що зараз перебувають на озброєнні в російській армії.

Розірвана угода оскарженню не підлягає

Міноборони та виконавець замовлення про це домовилися. Відтак контракт на технічну модернізацію 33 танків Т-72 M4CZ, укладений за попереднього керівництва міністерства у вересні 2020 року, остаточно розірвано з форс-мажорних економічних та політичних обставин.

Підстава зрозуміла й виправдана – через агресивні дії кремлівського керівництва чеська армії переходить на оновлення армії за новими стандартами.

Відтак запропонована раніше можливість передачі Києву танків після завершення робіт автоматично знімається з порядку денного.