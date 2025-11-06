У Чехії виросла плата за дороги: кому скільки платити

Скажімо, річна віньєтка для звичайних легкових автомобілів зросте на 130 крон (260 грн) й становитиме 2570 крон (5 100 грн). Про це з посиланням на Міністерство транспорту Чехії повідомив ресурс e15.cz.

До чергового стрибка вартості фінансової наліпки на скло спонукало зростання споживчих цін (інфляція) та розширення мережі автомагістралей новими ділянками. Попереднє збільшення транспортне відомство здійснило торік, коли ціна річної віньєтки зросла з 2300 чеських крон (4700 грн) до 2440 чеських крон (4900 грн).

Вибір терміну дії віньєтки за водієм

Вартість віньєток збільшиться по всій календарній номенклатурі торкнеться також місячних, десятиденних та одноденних віньєток. Там зростання на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння не дуже помітне, але від того не легше.

Наскільки та до якого порогу наліпки дорожчають:

на 20 чеських крон до 480 чеських крон місячна;

на 10 чеських крон до 300 чеських крон десятиденна;

на 20 чеських крон до 230 чеських крон одноденна.

Екологічні машини знову з карт-бланшем

Для бензинових автомобілів та гібридів, що підключаються до мережі, знову передбачено нижчі збори. Повністю електричні транспортні засоби та водневі автомобілі взагалі звільнені від сплати збору, як і у минулі роки.

Власники автомобілів, двигуни яких працюють на стисненому або зрідженому природному газі (СПГ/ЗПГ) чи біометані, платитимуть 1280 крон (2600 грн) за річну віньєтку (що на 60 крон (120 грн) більше).

Коротші за календарним терміном віньєтки коштуватимуть:

240 крон на місяць;

150 крон за десять днів;

110 крон за один день.

На гібридні автомобілі віньєтки з підзарядкою коштуватимуть:

640 крон річна;

120 крон місячна;

70 крон десятиденна (ціна не змінилася);

70 крон одноденна (ціна не змінилася).



Міністерство розраховує на мільярд крон

Впровадження нових ставок має збільшити щорічні надходження від віньєток на автомагістралях на один мільярд крон. Як підрахували у Міністерстві транспорту, загальна сума збору приблизно підскочить до дев'яти мільярдів.

Держава планує використати кошти від зібраного збору на будівництво та утримання автомагістралей.

Пільговикам віньєтка буде безплатною

В категорію пільговиків входять люди з інвалідністю та діти з важкими захворюваннями.

Транспортні засоби, що перевозять інвалідів (ZTP та ZTP/P), можуть їздити без віньєтки, якщо ними керує сама інвалід або близький родич.

Такий самий виняток стосується транспортних засобів, що перевозять дітей-утриманців зі злоякісними пухлинами або гемобластозом.

Кому фіксована плата не підходить

Власники транспортних засобів вагою понад 3,5 тонни продовжують сплачувати плату за проїзд залежно від кількості пройдених кілометрів.