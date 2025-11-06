В Чехии выросла плата за дороги: кому сколько платить

Скажем, годовая виньетка для обычных легковых автомобилей вырастет на 130 крон (260 грн) и составит 2570 крон (5 100 грн). Об этом со ссылкой на Министерство транспорта Чехии сообщил ресурс e15.cz.

К очередному скачку стоимости финансовой наклейки на стекло побудил рост потребительских цен (инфляция) и расширение сети автомагистралей новыми участками. Предыдущее увеличение транспортное ведомство осуществило в прошлом году, когда цена годовой виньетки выросла с 2300 чешских крон (4700 грн) до 2440 чешских крон (4900 грн).

Выбор срока действия виньетки за водителем

Стоимость виньеток увеличится по всей календарной номенклатуре, коснется также месячных, десятидневных и однодневных виньеток. Там рост на автомобили с двигателем внутреннего сгорания не очень заметен, но от этого не легче.

Насколько и до какого порога наклейки дорожают:

на 20 чешских крон до 480 чешских крон месячная;

на 10 чешских крон до 300 чешских крон десятидневная;

на 20 чешских крон до 230 чешских крон однодневная.

Экологические машины снова с карт-бланшем

Для бензиновых автомобилей и гибридов, подключаемых к сети, снова предусмотрены более низкие сборы. Полностью электрические транспортные средства и водородные автомобили вообще освобождены от уплаты сбора, как и в прошлые годы.

Владельцы автомобилей, двигатели которых работают на сжатом или сжиженном природном газе (СПГ/СПГ) или биометане, будут платить 1280 крон (2600 грн) за годовую виньетку (что на 60 крон (120 грн) больше).

Короткие по календарному сроку виньетки будут стоить:

240 крон в месяц;

150 крон за десять дней;

110 крон за один день.

На гибридные автомобили виньетки с подзарядкой будут стоить:

640 крон годовая;

120 крон месячная;

70 крон десятидневная (цена не изменилась);

70 крон однодневная (цена не изменилась).



Министерство рассчитывает на миллиард крон

Внедрение новых ставок должно увеличить ежегодные поступления от виньеток на автомагистралях на один миллиард крон. Как подсчитали в Министерстве транспорта, общая сумма сбора примерно подскочит до девяти миллиардов.

Государство планирует использовать средства от собранного сбора на строительство и содержание автомагистралей.

Льготникам виньетка будет бесплатной

В категорию льготников входят люди с инвалидностью и дети с тяжелыми заболеваниями.

Транспортные средства, перевозящие инвалидов (ZTP и ZTP/P), могут ездить без виньетки, если ими управляет сама инвалид или близкий родственник.

Такое же исключение касается транспортных средств, перевозящих детей-иждивенцев со злокачественными опухолями или гемобластозом.

Кому фиксированная плата не подходит

Владельцы транспортных средств весом более 3,5 тонны продолжают платить плату за проезд в зависимости от количества пройденных километров.