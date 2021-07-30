Частные инвесторы предоставляют автомобили в компанию каршерингу и получают чистую прибыль в 6,6 – 9,7 тысяч гривен в месяц или 22% годовых.

Сдача автомобилей в аренду для такси или проката из-за высокой конкуренции становится все более рискованной и менее выгодной. Новая услуга аренды автомобилей на одну поездку – каршеринг – обещает инвесторам новые возможности. Владелец каршеринговой компании обещает инвесторам возврат средств за три года.

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Сегодня только сервис каршерингу Getmancar получает 300 000 $ инвестиций на месяц, то есть 10 000 $ в день. И эта цифра постоянно растет. Уже через год эта цифра может увеличиться вдвое, а через несколько лет – до 12 млн долларов в год. Тарас Гетманский, основатель и главный исполнительный директор первого каршеринга в Украине, делится лайфхаками привлечения инвестиций:

Лайфхак: Инвесторы готовы вкладывать деньги, когда владелец и команда компании также соинвесторы

С 2006 года я занимался "олдскульным" прокатом авто, в 2018 запустил первый в Украине каршеринг Getmancar. Это сервис, который в "2 клика" со смартфона позволяет арендовать авто. Каршеринг в Украине я строил с нуля, поэтому не понимал финансовую модель этого бизнеса. На старте объяснить инвесторам, как это работает и сколько денег им принесет, я не мог.

Первые инвестиции были из проката, еще в мою идею поверили и вложились мои близкие. Позже инвестировать в Getmancar начали и сотрудники: идея каршеринга их вдохновила так же, как и меня. Они увидели изнутри, как это работает и решили вложить свои деньги, чтобы развивать шеринговую культуру вместе. А бонусом получили дополнительный заработок.

То, что первыми инвесторами были мы с командой, вызывает у инвесторов доверие. Мы не просто заинтересованы в росте Getmancar, мы полностью разделяем с инвестором риски, как соинвесторы. Нассим Талеб называет это "Рисковать собственной шкурой": если твоя "шкура" не принимает участия в "игре" – ты не должен быть в ней. Если я делаю предложение инвестору, то я беру на себя такие же риски. Это необходимо, чтобы не терять связь с реальностью и учиться на своих ошибках.

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Чтобы инвестору нивелировать реальные риски, совет от меня – купите несколько авто, а не одно. Если машина попала в ДТП, пока ее ремонтируют, прибыль ты не получаешь. Если же у тебя 10 авто, временную потерю 1/10 дохода ты почти не почувствуешь.

Если же говорить об авариях, то когда-то в Москве провели научное исследование: действительно, с каршеринговыми авто чаще происходят ДТП, чем с собственными. Но это связано лишь с тем, что каршеринговые постоянно двигаются, а собственное – полдня стоит на парковке и только тратит средства владельца.

Лайфхак: Инвесторы готовы вкладывать деньги, когда выгода понятна и превышает риск

Один из инвесторов первую машину отдавал нам дрожащими руками. Пока мы устанавливали на нее оборудование, он звонил каждый час и спрашивал, что с ней. Все это время наш менеджер был с ним на связи, объяснял все этапы подготовки машины к работе.

Сейчас, увидев реальную прибыль, этот человек отдал нам в управление свой четвертый автомобиль. В итоге, когда ему нужно совершить собственную поездку, он едет на своем авто, но через сервис.

На вопрос: “зачем вы это делаете, если можете себе позволить собственный автомобиль”, ответ всегда один: “шеринг для меня выгоднее”.

Лайфхак: Инвесторы готовы вкладывать деньги, когда процесс инвестирования простой

Был случай, когда человек прочитал о нас в новостях, позвонил поздно вечером менеджеру и сказал, что привезет нам две машины. Приехал, просто оставил ключи и документы в киевском офисе.

Мы провели техосмотр, установили оборудование, подписали с инвестором договор, застраховали машины. Уже через несколько дней эти авто были доступны в приложении, а инвестор начал зарабатывать на них.

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Я убежден, что в отношениях “бизнес – инвестор” должны быть четкие юридические рамки, при которых выигрывают обе стороны.

Инвестору легко понять наши правила "игры". Есть три простых правила, какой должна быть машина, чтобы отдать ее нам в каршеринг: украинская регистрация, авто не старше 5 лет, пробег до 100 тыс. км, кондиционер. Неважно, механическая коробка передач или автоматическая. Но по опыту, автоматическая более популярна среди пользователей.

Лайфхак: Инвесторы готовы вкладывать деньги, когда есть прозрачный просчет

Одно из моих правил ведения бизнеса – всегда делать подсчеты. Поэтому с уверенностью могу говорить, что инвестор, который покупает машину, допустим, за 10 000 $, через три года удвоит эту сумму. Через 3 года машина обесценится – так работает рынок, хоть технически с ней все будет в порядке, а “пробег” будет небольшим – до 2 тыс. км. Продать ее можно будет за 7 500 $, чистая прибыль за это время составит 12 500 – 13 500 $. Сколько вложил – столько же и заработал.

Владельцы всегда хотят большего – это естественное желание. Но говоря о прибыли, всегда нужно учитывать, от какой он суммы – тогда выгода будет очевидна. Это история о финансовой грамотности.

Сейчас инвестор зарабатывает 22% годовых. С каждым днем мы развиваемся, этот коэффициент растет. Мы ожидаем, что уже скоро инвестор будет получать 33% годовых.

Лайфхак: Инвесторы готовы вкладывать деньги, когда идея инновационная, а не староформатная

Эксперт по городскому планированию Дональд Шуп подсчитал, что 95% времени личный автомобиль простаивает на парковке или на сервисе. И только 5% времени – это поездки. В то же время, например, в Лос-Анжелесе 59% времени такси ездят без пассажиров.

Классическая аренда авто, такси и даже покупка своей машины уходят в прошлое, как экономически невыгодная модель. Прогноз американского финансового конгломерата Morgan Stanley это подтверждает. Если в 2015 году на долю каршеринга приходилось 4% от всего расстояния, которое проехали машины в мире, то к 2030-му – это будет 26%.

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Именно поэтому бизнес должен следить за трендами и предлагать инвестору прорыв в своей сфере.

Мой опыт показал, что привлекательный бизнес для инвестора: понятный, юридически прозрачный, инновационный. А владелец бизнеса должен не бояться "рисковать собственной шкурой".