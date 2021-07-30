Приватні інвестори надають автомобілі в компанію каршерінгу та отримують чистий прибуток у 6,6 – 9,7 тисяч гривень на рік або 22% річних.

Здача автомобілів в оренду для таксі чи прокату через високу конкуренцію стає все більш ризикованою та менше вигідною. Нова послуга оренди автомобілів на одну поїздку – каршерінг – обіцяє інвесторам нові можливості. Власник каршерінгової компанії обіцяє інвесторам повернення коштів за три роки.

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Сьогодні лише сервіс каршерінгу Getmancar отримує 300 000 $ інвестицій на місяць – тобто 10 000 $ в день. І ця цифра постійно зростає. Вже через рік ця цифра може збільшитись вдвічі, а через кілька років – до 12 млн доларів на рік. Тарас Гетьманський, засновник і головний виконавчий директор першого каршерінга в Україні, ділиться лайфхаками залучення інвестицій:

Лайфхак: Інвестори готові вкладати гроші, коли власник і команда компанії також співінвестори

З 2006 року я займався "олдскульним" прокатом авто, у 2018 запустив перший в Україні каршерінг Getmancar. Це сервіс, який в "2 кліка" зі смартфона дозволяє орендувати авто. Каршерінг в Україні я будував з нуля, тому не розумів фінансову модель цього бізнесу. На старті пояснити інвесторам, як це працює і скільки грошей їм принесе, я не міг.

Перші інвестиції були з прокату, ще в мою ідею повірили і вклалися мої близькі. Пізніше інвестувати в Getmancar почали і співробітники: ідея каршерінга їх надихнула так само, як і мене. Вони побачили зсередини, як це працює і вирішили вкласти свої гроші, щоб розвивати шерінгову культуру разом. А бонусом отримали додатковий заробіток.

Те, що першими інвесторами були ми з командою, викликає у інвесторів довіру. Ми не просто зацікавлені в зростанні Getmancar, ми повністю поділяємо з інвестором ризики, як співінвестори. Нассім Талеб називає це "Ризикувати власною шкурою": якщо твоя "шкура" не бере участі в "грі" – ти не повинен бути в ній. Якщо я роблю пропозицію інвестору, то я беру на себе такі ж ризики. Це необхідно, щоб не втрачати зв'язок з реальністю і вчитися на своїх помилках.

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Аби інвестору нівелювати реальні ризики, порада від мене – купіть декілька авто, а не одне. Якщо машина потрапила у ДТП, поки її ремонтують, прибуток ти не отримуєш. Якщо ж в тебе 10 авто, тимчасову втрату 1/10 доходу ти майже не відчуєш.

Коли ж вже казати про аварії, то колись у Москві провели наукове дослідження: дійсно, з каршерінговими авто частіше стаються ДТП, ніж з власними. Але це пов’язано лише з тим, що каршерінгові постійно рухаються, а власне – півдня стоїть на парковці та лише витрачає кошти власника.

Лайфхак: Інвестори готові вкладати гроші, коли вигода зрозуміла і перевищує ризик

Один з інвесторів першу машину віддавав нам тремтячими руками. Поки ми встановлювали на неї обладнання, він дзвонив кожну годину і питав, що з нею. Весь цей час наш менеджер був з ним на зв'язку, пояснював всі етапи підготовки машини до роботи.

Зараз, побачивши реальний прибуток, ця людина віддала нам в управління свій четвертий автомобіль. У підсумку, коли йому потрібно зробити власну поїздку, він їде на своєму авто, але через сервіс.

На питання: “навіщо ви це робите, якщо можете собі дозволити власний автомобіль”, відповідь завжди одна: “шерінг для мене вигідніше”.

Лайфхак: Інвестори готові вкладати гроші, коли процес інвестування простий

Був випадок, коли людина прочитала про нас у новинах, подзвонила пізно ввечері менеджеру і сказала, що привезе нам дві машини. Приїхала, просто залишила ключі та документи в київському офісі.

Ми провели техогляд, встановили обладнання, підписали з інвестором договір, застрахували машини. Вже через кілька днів ці авто були доступні у додатку, а інвестор почав заробляти на них.

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Я переконаний, що у відносинах “бізнес – інвестор” повинні бути чіткі юридичні рамки, при яких виграють обидві сторони.

Інвестору легко зрозуміти наші правила "гри". Є три простих правила, якою має бути машина, щоб віддати її нам в каршерінг: українська реєстрація, авто не старше 5 років, пробіг до 100 тис. км, кондиціонер. Немає значення, механічна коробка передач або автоматична. Але з досвіду, автоматична більш популярна серед користувачів.

Лайфхак: Інвестори готові вкладати гроші, коли є прозорий прорахунок

Одне з моїх правил ведення бізнесу - завжди робити підрахунки. Тому з впевненістю можу говорити, що інвестор, який купує машину, припустимо, за 10 000 $, через три роки подвоїть цю суму. Через 3 роки машина знеціниться – так працює ринок, хоч технічно з нею все буде в порядку, а «пробіг» буде невеликим – до 2 тис. км. Продати її можна буде за 7 500 $, чистий прибуток за цей час складе 12 500 – 13 500 $. Скільки вклав – стільки ж і заробив.

Власники завжди хочуть більше – це природне бажання. Але говорячи про прибуток, завжди потрібно враховувати, від якої він суми – тоді вигода буде очевидна. Це історія про фінансову грамотність.

Зараз інвестор заробляє 22% річних. З кожним днем ми розвиваємося, цей коефіцієнт зростає. Ми очікуємо, що вже скоро інвестор буде отримувати 33% річних.

Лайфхак: Інвестори готові вкладати гроші, коли ідея інноваційна, а не староформатна

Експерт з міського планування Дональд Шуп, підрахував, що 95% часу особистий автомобіль простоює на парковці або на сервісі. І тільки 5% часу - це поїздки. У той же час, наприклад, в Лос-Анжелесі 59% часу таксі їздять без пасажирів.

Класична оренда авто, таксі і навіть покупка своєї машини йдуть в минуле, як економічно невигідна модель. Прогноз американського фінансового конгломерату Morgan Stanley це підтверджує. Якщо у 2015 році на частку каршерінга доводилося 4% від усього відстані, яку проїхали машини у світі, то до 2030-го – це буде 26%.

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Саме тому бізнес повинен стежити за трендами й пропонувати інвестору прорив у своїй сфері.

Мій досвід показав, що привабливий бізнес для інвестора: зрозумілий, юридично прозорий, інноваційний. А власник цього бізнесу повинен не боятися "ризикувати власною шкурою".