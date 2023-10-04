Энергетики обещают тяжелую зиму и возможные блекауты, но украинцы – самая оптимистичная нация в мире: ежемесячно они устанавливают рекорды по покупке электромобилей.

В сентябре украинцы заключили более 6 тысяч сделок купли-продажи электрических автомобилей – это очередной рекорд за всю историю украинского авторынка. Более половины привезли подержанными из-за границы.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций таких авто и определили топ-20 моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых автомобилей с электрическим двигателем.

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Динамика рынка электроавто

В сентябре украинцы приобрели более 6,1 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 144% больше, чем в сентябре прошлого 2022 года; и на 8,9% больше, чем в августе 2023 года. И это очередной месячный рекорд продаж электромобилей в Украине.

Среди общего количества электрических машин в сентябре, 99% были легковыми, грузовыми – 1% (63 шт.).



Динамика продаж электромобилей в Украине, сентябрь 2022 - сентябрь 2023

Более половины электромобилей (57,6%, 3 526 шт.) привезли подержанными из-за границы. Такое количество оказалось рекордным в истории «электрического» сегмента украинского авторынка.

Ввозу легковых машин способствует «нулевая» ставка растаможки: оформление авто в Украине получается существенно дешевле, потому что, в отличие от авто с ДВС, не нужно уплачивать НДС (20% от стоимости) и пошлину (10% от стоимости), а акцизный налог минимальный (1 евро за 1 кВт емкости батареи). Грузовые машины привозят меньше, потому что из-за правовой коллизии при их ввозе приходится платить НДС в размере 20% от стоимости.

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На внутреннем рынке заключили 29,8% от общего количества сделок купли-продажи автомобилей с электрическим двигателем (1821 шт.).

Новыми купили 12,6% электрических машин (771 шт.). Это тоже оказалось максимальным показателем в этом сегменте рынка.

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По состоянию на конец сентября 2023 г., по подсчетам Института исследований авторынка, общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 72 435 штук, зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 70 316 легковых, 2 114 грузовых и 5 автобусов.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Первое место на внутреннем рынке с большим отрывом от ближайших конкурентов занимает Nissan Leaf. В сентябре заключили 442 сделок купли-продажи этого автомобиля. Возглавляет рейтинг эта модель уже несколько лет подряд, а выбирают их, в первую очередь из-за доступности — достаточное предложение на рынке и сравнительно небольшую цену.

На второе место поднялся Volkswagen E-Golf (192 шт.), потеснив на третье место самую бюджетную среди модельного ряда Tesla – Model 3, на которую заключили 178 сделок.

Четвертую строчку заняла Tesla Model S, поднявшаяся на две позиции в рейтинге с показателем 97 штук. Замыкает пятерку Volkswagen ID.4 (94 шт.), опустившегося на одну строчку по сравнению с прошлым месяцем.

ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте "свежепригнанных" электромобилей первенство в сентябре сохранил Nissal Leaf (588 шт.).

На втором месте остается Volkswagen E-Golf (432 шт.), интерес к которому растет. Третью строчку заняла бюджетная Tesla Model 3 (403 шт.), а на четвертой осталась Tesla Model Y (251 шт.). Замыкает пятерку Renault Zoe (194 шт.).

Таким образом, первая пятерка самых популярных подержанных электромобилей из-за рубежа осталась прежней по сравнению с предыдущим месяцем, возросло лишь их количество.

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Топ новых электромобилей

Первое место по итогам сентября остается за Volkswagen ID.4 (344 шт.), однако все эти модели изготовлены в Китае для местного рынка и импортированы не официальными дилерами в Украину. Такая же ситуация с Volkswagen ID.6, впервые зарегистрированными в сентябре 69 штук, что позволило ему занять второе место.

На третьем месте остается Toyota bZ4X – таких зарегистрировали 50 шт. Четвертую строчку заняла Honda e:NP1 (27 шт.), а пятую, как и в прошлом месяце – Honda e:NS1 (22 шт.).

Основной тренд, выделяемый экспертами Института исследований авторынка в сегменте новых электромобилей: большинство таких транспортных средств попадают в Украину из Китая.

Значительная часть моделей — модели, изготовленные для местного рынка, и импортируемые в Украину неофициальными дилерами. Так, из 771 новых электромобилей, впервые зарегистрированных в сентябре, 643 были произведены в Китае: это 83,4%. Дополнительно такие машины импортируют как подержанные, поэтому реальный объем импорта электрических автомобилей из Китая на самом деле еще больше.