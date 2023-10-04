Енергетики обіцяють важку зиму та можливі блекаути, але українці - найбільш оптимістична нація у світі: щомісяця вони встановлюють рекорди з купівлі електромобілів.

У вересні українці уклали понад 6 тисяч угод купівлі-продажу електричних авто — це черговий рекорд за всю історію українського авторинку. Понад половину привезли вживаними з-за кордону.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій таких авто та визначили топ-20 моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових авто з електричним двигуном.

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Динаміка ринку електричних авто

У вересні українці придбали більш як 6,1 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це аж на 144% більше, ніж у вересні минулого 2022 року; та на 8,9% більше, ніж у серпні-2023. І це — черговий місячний рекорд продажів електромобілів в Україні.

Серед загальної кількості електричних авто у вересні, 99% були легковими, вантажними — 1% (63 шт.).



Динаміка продажів електромобілів в Україні, вересень 2022 - вересень 2023

Більш ніж половину електромобілів (57,6%, 3 526 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Така кількість виявилися рекордною в історії «електричного» сегменту українського авторинку.

Ввезенню легкових машин сприяє «нульова» ставка розмитнення: оформлення авто в Україні виходить суттєво дешевшим, бо, на відміну від авто з ДВЗ, не потрібно сплачувати ПДВ (20% від вартості) і мито (10% від вартості), а акцизний податок — мінімальний (1 євро за 1 кВт місткості батареї). Вантажні авто привозять менше, бо через правову колізію під час їх ввезення доводиться сплачувати ПДВ у розмірі 20% від вартості.

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На внутрішньому ринку уклали 29,8% від загальної кількості угод купівлі-продажу автомобілів з електричним двигуном (1 821 шт.).

Новими купили 12,6% електричних машин (771 шт.). Це також виявилося максимальним показником у цьому сегменті ринку.

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Станом на кінець вересня 2023 року, за підрахунками Інституту досліджень авторинку, загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 72 435 штук, зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 70 316 легкових, 2 114 вантажних та 5 автобусів.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Перше місце на внутрішньому ринку, з великим відривом від найближчих конкурентів, займає Nissan Leaf. У вересні щодо таких уклали 442 угод купівлі-продажу. Очолює рейтинг ця модель уже кілька років поспіль, а обирають такі авто, в першу чергу, через їх доступність — достатню пропозицію на ринку та порівняно невелику ціну.

На друге місце піднявся Volkswagen E-Golf (192 шт.), потіснивши на третє місце найбюджетнішу серед модельного ряду Tesla — Model 3, щодо якої уклали 178 угод.

Четверту сходинку зайняла Tesla Model S, котра піднялася на дві позиції в рейтингу з показником 97 штук. Замикає п’ятірку Volkswagen ID.4 (94 шт.), котрий опустився на одну сходинку у порівнянні з минулим місяцем.

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у вересні зберіг Nissal Leaf (588 шт.).

На другому місці залишається Volkswagen E-Golf (432 шт.), інтерес до якого зростає. Третю сходинку зайняла бюджетна Tesla Model 3 (403 шт.), а на четвертій залишилася Tesla Model Y (251 шт.). Замикає п’ятірку Renault Zoe (194 шт.).

Таким чином, перша п’ятірка найпопулярніших вживаних електромобілів з-за кордону залишилася такою ж у порівнянні з попереднім місяцем, зросла лише їх кількість.

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Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками вересня залишається за Volkswagen ID.4 (344 шт.), проте усі ці моделі виготовлені в Китаї для місцевого ринку, та імпортовані не офіційними дилерами бренду в Україні. Така ж ситуація з Volkswagen ID.6, котрих вперше зареєстрували у вересні 69 штук, що дозволило йому зайняти друге місце.

Ну третьому місці залишається Toyota bZ4X — таких зареєстрували 50 шт. Четверту сходинку посіла Honda e:NP1 (27 шт.), а п’яту, як і минулого місяця — Honda e:NS1 (22 шт.).

Основний тренд, котрий виділяють експерти Інституту досліджень авторинку у сегменті нових електромобілів: більшість таких транспортних засобів потрапляють до України з Китаю.

Значна частина моделей — це моделі, виготовлені для місцевого ринку, та імпортовані до України неофіційними дилерами. Так, з 771 нових електромобілів, вперше зареєстрованих у вересні, 643 були виготовлені в Китаї: це 83,4%. Додатково такі машини імпортують як вживані, тому реальний обсяг імпорту електричних авто з Китаю насправді ще більший.