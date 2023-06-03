Впервые за несколько лет бессменный лидер рынка импорта подержанных автомобилей уступил первенство.

В мае из-за границы привезли 16,7 тыс. подержанных автомобилей. Такой показатель на 79,8% меньше, чем в мае-2022, когда еще действовала так называемая "нулевая" растаможка, и на 11,3% больше, чем в апреле-2022, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек традиционно возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей в мае зарегистрировали 3,4 тыс., что составило 20,2% общего количества.

Кстати говоря какие новые автомобили покупали в мае

Второе место занял бренд Renault с долей 11,7% (1,9 тыс.). На третьем месте разместилась Skoda (8,3%, 1,4 тыс. шт.). На 4 месте с долей 6,7% (1,1 тыс. шт.) – японский Nissan. Бренд Ford занял пятое место (6,3%, 1,1 тыс. шт.).

Лидером "свежепригнанных" легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf. В мае таких привезли 1,1 тыс. шт. Скорее всего, смена лидера связана с уменьшением покупательной способности украинцев, ведь "Гольф" меньше по размерам и, соответственно, дешевле, чем "Пассат".

Чуть меньше привозят Skoda Octavia (745 шт.), на третьем месте – Renault Megane (714 шт.). Бывший многолетний лидер импорта, подержанный Volkswagen Passat (656 шт.) по итогам мая занял четвертое место. Закрывает первую пятерку Renault Scenic (549 шт.).



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