Вперше за кілька років незмінний лідер ринку імпорту вживаних автомобілів поступився першістю.

У травні з-за кордону привезли 16,7 тис. вживаних авто. Такий показник на 79,8% менший, ніж у травні-2022, коли ще діяло так зване “нульове” розмитнення, та на 11,3% більший, ніж у квітні-2022, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг “свіжопригнаних” вживаних легковиків традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у травні зареєстрували 3,4 тис., що склало 20,2% від загальної кількості.

До речі які нові автомобілі купували у травні

Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 11,7% (1,9 тис.). На третьому місці розмістилася Skoda (8,3%, 1,4 тис. шт.). На 4 місці з часткою 6,7% (1,1 тис. шт.) – японський Nissan. Бренд Ford зайняв п’яте місце (6,3%, 1,1 тис. шт.).

Лідером “свіжопригнаних” легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У травні таких привезли 1,1 тис. шт. Швидше за все, зміна лідера пов’язана зі зменшенням купівельної спроможності українців, адже “Гольф” менший за розмірами та, відповідно, дешевший, ніж “Пассат”.

Трохи менше привозять Skoda Octavia (745 шт.), на третьому місці — Renault Megane (714 шт.) Колишній багаторічний лідер імпорту, вживаний Volkswagen Passat (656 шт.) за підсумками травня зайняв четверте місце. Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (549 шт.).



Топ-15 найпопулярніших марок та моделей, ввезених та зареєстрованих в Україну в травні 2023 року

Нагадаємо, як розрахувати розмитнення ввезених в Україну автомобілів