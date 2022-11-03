В то же время регистрации подержанных несколько снижаются.

В октябре украинцы приобрели почти 2,5 тысяч электромобилей. Это на 48,8% больше, чем в октябре прошлого года и на 1,6% меньше, чем в сентябре 2022 года. Причем вместо подержанных авто вырос интерес украинцев к новым.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций «электричек» в Украине в течение октября и определили ТОП моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых авто.

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Динамика рынка электрических авто



Динамика продаж электромобилей в Украине, октябрь 2021 - октябрь 2022

Большинство электромобилей в октябре (53,7%, 1315 штук) привезли подержанными из-за границы. Импорт подержанных легковушек с электрическим двигателем более выгоден, если сравнивать с классическими автомобилями с двигателями внутреннего сгорания: за электромобили не нужно платить таможенные платежи. Именно поэтому доля ввозимых из-за границы электрических машин так велика.

На внутреннем рынке приобрели 34,8% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (853 шт.).

Продажи новых электроавтомобилей медленно растут третий месяц подряд: в октябре показатель зафиксирован на уровне 11,5% (282 шт.) от общего количества. Это всего на 5 автомобилей меньше по сравнению с маем, когда на фоне топливного кризиса украинцы приобрели больше новых электромобилей.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Лидером на внутреннем рынке электромобилей остается Nissan Leaf, количество сделок купли-продажи которого в три раза превышает показатели ближайшего конкурента: 253 штук против 86 штук у Volkswagen ID.4, разместившегося на втором месте.

Самая доступная Tesla Model 3 оказалась на третьем месте (53 сделки), электрический Volkswagen Golf занял четвертое место (48 сделки.), а первую пятерку замыкает Tesla Model S (40 сделок).



Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, октябрь 2022 года

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ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Лидером свежепригнанных электромобилей также остается Nissal Leaf (262 шт.), а вот на второе место с четвертого поднялся Volkswagen ID.4 (124 шт.). При этом, судя по динамике, у этой модели есть все шансы стать лидером импорта «электричек» из-за рубежа в будущем. Следует также отметить, что значительную часть этих моделей привозят из Китая.

Третье место заняла Tesla Model 3 (114 шт.), а четвертое – компактный Renault Zoe (90 шт.). Замыкает первую пятерку самых популярных импортных «электричек» октября Volkswagen E-Golf (80 шт.).

Интересно, что среди импортированных в октябре подержанных электромобилей, 251 штука выпущена в 2022 году. То есть потенциально эти автомобили фактически новые, однако растаможенные как подержанные. Это связано с особенностями налогообложения в Китае, откуда привозят эти машины – новые там значительно дороже аналогичных, но с первой регистрацией.

Итак, на самом деле объем импорта подержанных автомобилей с электрическим двигателем меньше, а вот новых электромобилей больше, однако значительную его часть (если не половину) может занимать так называемый «серый» импорт.



Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, октябрь 2022 года

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ТОП новых электромобилей

Первое место по итогам октября удерживает Volkswagen ID.4 (102 шт.). Второе место, как и в сентябре, заняла Honda M-NV (48 шт.), а третье – Mercedes-Benz EQA (18 шт.). Четвертую и пятую позиции заняли две модели этого немецкого бренда: EQC (15 шт.) и EQE (14 шт.).



Самые популярные новые электромобили в октябре 2022 года

Таким образом, после пика продаж электрических машин в июле, тенденция к их покупке несколько уменьшилась. Учитывая регулярные атаки врага на электрическую инфраструктуру Украины, в ближайшее время может наблюдаться обратный процесс – падение продаж электромобилей.