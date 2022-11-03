Натомість реєстрації вживаних дещо знижуються.

У жовтні українці придбали майже 2,5 тисячі електромобілів. Це на +48,8% більше, ніж у жовтні минулого року та на 1,6% менше, ніж у вересні 2022 року. Однак замість вживаних авто виріс інтерес українців до нових.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій «електричок» в Україні протягом жовтня та визначили ТОП моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових авто.

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Динаміка ринку електричних авто



Динаміка продажів електромобілів в Україні, жовтень 2021 - жовтень 2022

Більшість електромобілів у жовтні (53,7%, 1315 штук) привезли вживаними з-за кордону. Імпорт вживаних легковиків з електричним двигуном більш вигідний, якщо порівнювати з класичними авто з двигунами внутрішнього згоряння: за електромобілі не потрібно сплачувати митні платежі. Саме тому частка ввезених з-за кордону електричних авто така велика.

На внутрішньому ринку придбали 34,8% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (853 шт.).

Продажі нових електроавто повільно зростають третій місяць поспіль: у жовтні показник зафіксований на рівні 11,5% (282 шт.) від загальної кількості. Це лише на 5 авто менше у порівнянні з травнем, коли на фоні паливної кризи українці придбали найбільше нових електромобілів.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Лідером на внутрішньому ринку електромобілів залишається Nissan Leaf, кількість угод купівлі-продажу якого утричі перевищує показники найближчого конкурента: 253 штук проти 86 штук у Volkswagen ID.4, що розмістився на другому місці.

Найдоступніша Tesla Model 3 опинилася на третьому місці (53 угоди), електричний Volkswagen Golf посів четверту сходинку (48 угоди.), а першу п’ятірку замикає Tesla Model S (40 угод).



Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, жовтень 2022 року

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ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Лідером «свіжопригнаних» електромобілів також залишається Nissal Leaf (262 шт.), а ось на друге місце із четвертого піднявся Volkswagen ID.4 (124 шт.). При цьому, судячи із динаміки, ця модель має усі шанси стати лідером імпорту «електричок» з-за кордону у майбутньому. Варто також зауважити, що значну частину цих моделей привозять з Китаю.

Третє місце зайняла Tesla Model 3 (114 шт.), а четверте — компактний Renault Zoe (90 шт.). Замикає першу п’ятірка найпопулярніших імпортних «електричок» жовтня Volkswagen E-Golf (80 шт.).

Цікавим є те, що серед імпортованих у жовтні вживаних електромобілів, 251 штука випущена у 2022 році. Тобто потенційно ці авто фактично нові, проте «розмитнені» як вживані. Це пов’язано з особливостями оподаткування у Китаї, звідки привозять ці машини – нові там значно дорожчі, аніж аналогічні, але з першою реєстрацією.

Отже, насправді об’єм імпорту вживаних автомобілів з електричним двигуном менший, а от нових електромобілів — більший, проте значну його частину (якщо не половину) може займати так званий «сірий» імпорт.



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, жовтень 2022 року

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ТОП нових електромобілів

Перше місце за підсумками жовтня утримує Volkswagen ID.4 (102 шт.). Друге місце, як і у вересні, посіла Honda M-NV (48 шт.), а третє — Mercedes-Benz EQA (18 шт.). Четверту та п’яту позиції зайняли ще дві моделі цього німецького бренду: EQC (15 шт.) та EQE (14 шт.).



Найпопулярніші нові електромобілі у жовтні 2022 року

Таким чином, після піку продажів електричних машин у липні, наразі тенденція до їх купівлі дещо зменшилась. Враховуючи регулярні атаки ворога на електричну інфраструктуру України, найближчим часом може спостерігатися зворотній процес – падіння продажів електромобілів.