Украинцы стали массово дарить и выбрасывать автомобили: известна причина

Импорт подержанных транспортных средств (всех типов) и продажи новых за последнее время совсем не выросли. Это свидетельствует о том, что и другие сегменты авторынка должны быть стабильными.

Среди тенденций, которые трудно объяснить экспертам Института исследований авторынка -

рост внутренних перепродаж электромобилей. Ведь при текущих обстоятельствах этого не должно было бы произойти.

Также интересно как закон о мобилизации повлиял на регистрации авто

Зато переоформление легковушек, мотоциклов и мопедов (эти три категории можно переоформлять в приложении Дія) в апреле-мае существенно увеличились.

Отправляетесь в дорогу и забыли положить наличные на карту? Заезжайте на WOG. Здесь прямо на кассе можно пополнить наличными свою карту, независимо от того, в каком банке она выдана. Рекламная информация

Переоформление ТС в ТСЦ и приложении Дия

Также существенный рост в дарении автотранспорта. Даже без приведения числовых значений видно насколько возросло количество подаренных официально ТС в 4 и 5 месяце текущего года. Для сравнения: за май подарено втрое больше ТС, чем за весь прошлый 2023 год.

Динамика дарения ТС за 5 месяцев 2024 года

Другая важная услуга, которую предоставляют ТЦС МВД - снятие ТС с учета в связи с его выбраковкой. Эту операцию преимущественно заказывают тогда, когда автомобиль из-за старости и полной потери запаса ресурса не может дальше выполнять свои функции, или же был уничтожен в ДТП или в результате других причин (пожара, наводнения, взрыва и т.д.).

Однако несмотря на то, что эта услуга фактически не имеет ничего общего с перепродажей или дарением, все же объемы ее заказов тоже выросли синхронно с теми, которые мы рассматриваем здесь.

Количество выбракованных ТС за 5 месяцев 2024 года

Так в чем же причина? Она здесь одна, общая - вступление в силу нового закона о мобилизации, который предусматривает возможность изъятия транспортных средств на оборонные нужды у тех владельцев, которые имеют более чем одну машину.

Кстати какие авто будут изымать в рамках мобилизации

Соответственно это повлекло массовый наплыв автовладельцев в территориальные сервисные центры МВД (и еще более активное – в приложении Дия), чтобы переоформить свои ТС на других лиц (в основном - членов семей или семьи). Цель – иметь зарегистрированным на себя не более, чем одно транспортное средство.

Что касается дарения, то этот способ используется как альтернативный к переоформлению (перепродажи) на нового владельца. При некоторых условиях (определенных Налоговым кодексом, ст. 174) в случае использования дарения налог (который взимается при продаже второго или более ТС в течение года) не применяется.

Отдельного комментария требует вопрос с выбраковкой - почему автовладельцы обеспокоились нерабочими автомобилями и спешат их снять с учета? Прежде всего по той же причине, которая побуждает переоформлять ТС на других лиц - чтобы не иметь два ТС и более, зарегистрированных на себя.

Еще одна причина популярности выбраковок - старые продажи "по доверенности" или передачей свидетельства о регистрации. Машина могла сменить еще определенное число владельцев, но юридически принадлежит тому, чья фамилия указана в “техпаспорте”. Соответственно это затрудняет возможность дойти до формата "1 авто на 1 человека". Поэтому часть таких юридических (но уже не фактических) владельцев, применяют выбраковку.

Один абзац в законе - и тысячи "переписанных", подаренных и снятых с учета навсегда автомобилей.

При этом фактические объемы рынка, считают эксперты Института исследований авторынка, не выросли - ведь нет никаких предпосылок (окончание войны, демобилизация, увеличение покупательной способности граждан, снижение курса валюты и т.д.) для того, чтобы это произошло.

И даже наоборот - есть ряд факторов, которые тормозят развитие украинского авторынка. Как внешних, так и внутренних, которые ограничивают или делают экономически нецелесообразными определенные операции. А по статистике - то в "чистом" виде, скорее всего, мы ее увидим уже после окончания ажиотажа с переоформлением "лишнего" транспорта, вероятно, в ближайшие месяцы.