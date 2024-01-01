Українці стали масово дарувати та викидати автомобілі: відома причина

Імпорт вживаних транспортних засобів (усіх типів) та продажі нових за останній час зовсім не зросли. Це свідчить про те, що й інші сегменти авторинку мали б бути стабільними.

Серед тенденцій, які важко пояснити експертам Інституту досліджень авторинку -

ріст внутрішніх перепродажів електромобілів. Адже за поточних обставин цього не мало б відбутися.

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Натомість переоформлення легковиків, мотоциклів та мопедів (ці три категорії можна переоформлювати у застосунку Дія) у квітні-травні істотно збільшилися.

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Переоформлення ТЗ в ТСЦ та застосунку Дія

Також істотний ріст в даруванні автотранспорту. Навіть без наведення числових значень видно наскільки зросла кількість подарованих офіційно ТЗ у 4 та 5 місяці поточного року. Для порівняння: за травень подаровано утричі більше ТЗ, ніж за весь минулий 2023 рік.

Динаміка дарування ТЗ за 5 місяців 2024 року

Інша важлива послуга, яку надають ТЦС МВС — зняття ТЗ з обліку у зв’язку з його вибракуванням. Цю операцію переважно замовляють тоді, коли автомобіль через старість й цілковиту втрату запасу ресурсу не може далі виконувати свої функції, або ж був знищений в ДТП чи внаслідок інших причин (пожежі, повені, вибуху тощо).

Однак попри те, що ця послуга фактично не має нічого спільного з перепродажем чи даруванням, все ж обсяги її замовлень теж зросли синхронно з тими, які ми розглядаємо тут.

Кількість вибракуваних ТЗ за 5 місяців 2024 року

То в чому ж причина? Вона тут одна, спільна — набуття чинності новим законом про мобілізацію, який передбачає можливість вилучення транспортних засобів на оборонні потреби у тих власників, які мають більше ніж одну машину.

До речі які авто вилучатимуть у рамках мобілізації

Відповідно це спричинило масовий наплив автовласників у територіальні сервісні центри МВС (та ще більш активне – в застосунку Дія), щоб переоформити свої ТЗ на інших осіб (здебільшого — членів сімей чи родини). Мета – мати зареєстрованим на себе не більше, ніж один транспортний засіб.

Щодо дарування, то цей спосіб використовується як альтернативний до переоформлення (перепродажу) на нового власника. За деяких умов (визначених Податковим кодексом, ст. 174) у разі використання дарування податок (який стягується при продажу другого чи більше ТЗ протягом року) не застосовується.

Окремого коментаря потребує питання з вибракуванням — чому автовласники занепокоїлися неробочими автомобілями та поспішають їх зняти з обліку? Насамперед з тієї ж причини, яка спонукає переоформлювати ТЗ на інших осіб — щоб не мати два ТЗ і більше, зареєстрованих на себе.

Ще одна причина популярності вибракувань — старі продажі «за довіреністю» або передачею свідоцтва про реєстрацію. Машина могла змінити ще певне число власників, але юридично належить тому, чиє прізвище зазначене в “техпаспорті”. Відповідно це ускладнює можливість дійти до формату «1 авто на 1 особу». Тому частина таких юридичних (але вже не фактичних) власників, застосовують вибракування.

Один абзац в законі — і тисячі «переписаних», подарованих та знятих з обліку назавжди автомобілів.

При цьому фактичні обсяги ринку, вважають експерти Інституту досліджень авторинку, не зросли — адже немає жодних передумов (закінчення війни, демобілізація, збільшення купівельної спроможності громадян, зниження курсу валюти тощо) для того, аби це відбулося.

І навіть навпаки — є низка факторів, які гальмують розвиток українського авторинку. Як зовнішніх, так і внутрішніх, які обмежують або роблять економічно недоцільними певні операції. А щодо статистики — то у «чистому» вигляді, скоріш за все, ми її побачимо вже після закінчення ажіотажу з переоформленням «зайвого» транспорту, ймовірно, у найближчі місяці.