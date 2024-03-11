В феврале этого года украинский автопарк пополнился на 1523 автомобиля с китайским VIN, что на 5,8% больше, чем в январе-2024, и почти вдвое больше, чем в феврале-2022. Такой показатель оказался самым большим для украинского авторынка.

В 2023 году украинцы впервые зарегистрировали 12,4 тыс. автомобилей, изготовленных в Китае, утверждают эксперты Института исследований авторынка на основе проверенных данных.

Большинство из них (65,2%) были новыми, остальные 34,8% - подержанными. При этом почти все машины были легковыми: 97,5% от общего количества (6,9 тыс.). Грузовых было только 301 шт. (2,4%), и 9 автобусов.

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Абсолютное большинство автомобилей из Китая оказалась электрическими: 80,2% (10 тыс.), а в январе-2024 их доля достигла рекордного показателя: более 90%.

Динамика первых регистраций новых и подержанных авто, изготовленных в Китае, январь-2023 - февраль-2024



Какие новые авто, изготовленные в Китае, самые популярные?

Абсолютным лидером продаж новых автомобилей из Китая в 2023 году стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4 – таких приобрели 2 614 шт. Интересно, что эти автомобили изготавливают в Фошане (завод FAW-Volkswagen, под названием ID.4 Crozz) и Аньтине (завод SAIC Volkswagen, под названием ID.4 X) для внутреннего рынка, а не экспорта. Однако, поскольку официальный дилер Volkswagen не наладил поставки европейской версии этой модели в Украину, спрос удовлетворяют независимые дилеры, которым удалось организовать покупку и доставку популярных электрокроссоверов.

Структура импорта новых и бывших в употреблении транспортных средств, изготовленных в Китае, по типу двигателя, январь-2023 - февраль-2024

На втором месте разместилась китайская Honda M-NV (561 шт.), которую изготавливают на заводе Dongfeng Honda под названием Ciimo M-NV. Третье место занял еще один электрический Volkswawgen – ID.6 (490 шт.), который изготавливают для китайского рынка на заводе FAW-Volkswagen (под маркой ID.6 Crozz), и на SAIC-Volkswagen (модель ID.6 X).

В общем вся тройка лидеров авто, изготовленных в Китае и впервые зарегистрированных в Украине в течение 2023 года, были электромобилями, изготовленными для внутреннего рынка и импортированными в Украину именно независимыми дилерами. Только на 4 месте разместилась модель, которую в Украину поставляют официально – Chery Tiggo 4 (487 шт.). Замыкает первую пятерку еще один Chery - Tiggo 2 (343 шт.), который поставляют в Украину официально.



Самые популярные новые авто, произведенные в Китае

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Какие китайские авто с пробегом привозят?

Средний возраст подержанных китайских авто, которые впервые регистрировали в Украине в течение 2023 года, составил 1,6 года. При этом по итогам 2022 года он составлял 1,9 года, а в 2021 - 3,9 года. То есть, в большинстве украинцы интересуются если не новыми, то почти новыми китайскими авто, возрастом до 2 лет. Это также связано с особенностями налогообложения электромобилей в Китае, когда на новые действуют государственные программы стимулирования, а подержанные после этого существенно дешевеют.

Самым популярным среди подержанных авто из Китая также оказался Volkswagen ID.4. Таких за год привезли более 1,6 тысячи.

Второе место, как и в перечне новых китайских авто, заняла Honda M-NV (474 шт.). На третьей строчке разместился Volkswawgen ID.6 (296 шт.), а четвертое место заняла Honda e:NS1 (187 шт.), которую изготавливают на совместном японско-китайском заводе Dongfeng Honda.

Замыкает первую пятерку Toyota bZ4X (184 шт.), которую изготавливают на заводах GAC Toyota и FAW Toyota.



Самые популярные подержанные авто, произведенные в Китае

Почему авто из Китая набирают популярность в Украине?

Ряд факторов привели к возникновению дефицита новых авто у некоторых местных официальных дилеров.

В то же время потребность украинских покупателей в этих автомобилях не уменьшилась: она сохраняется на уровне около 5 тыс. шт. в месяц. Также постоянно растет запрос на электромобили.

Именно такое предложение на сегодня формируют многие китайские автопроизводители. При этом многие модели предлагают по довольно приемлемым ценам. Если эти цены на аналогичные модели для европейского и китайского рынков сравнить, часто можно получить разницу в 1,5...2 раза.

Удовлетворить спрос на этот сегмент автомобилей взялись независимые дилеры, которые смогли проявить гибкость, быструю реакцию на запрос покупателей, а также сумели поставить этот товар "под ключ" по приемлемым ценам. И даже несмотря на то, что авто от мультибрендовых дилеров сейчас имеют определенные недостатки (отсутствие официальной гарантии, потребность в адаптации программного обеспечения или зарядных портов), статистика показывает, что покупатели готовы принять такие условия. Даже если официальные автодилеры не поддерживают на них гарантию.

Зато неудовлетворенный спрос на электромобили дает дополнительный толчок для развития независимых мультибрендовых, часто специализированных на электромобилях СТО.

Напомним, где лучше "переобувать" авто в летнюю резину - на автосервисе или шиномонтаже.