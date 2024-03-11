У лютому цього року український автопарк поповнився на 1523 автомобілі з китайським VIN, що на 5,8% більше, ніж у січні-2024, та майже удвічі більше, ніж у лютому-2022. Такий показник виявився найбільшим для українського авторинку.

У 2023 році українці вперше зареєстрували 12,4 тис. автомобілів, виготовлених в Китаї, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку на основі перевірених даних.

Більшість із них (65,2%) були новими, решта 34,8% — вживаними. При цьому майже усі машини були легковими: 97,5% від загальної кількості (6,9 тис.). Вантажних було лише 301 шт. (2,4%), та 9 автобусів.

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Абсолютна більшість автомобілів з Китаю виявилася електричними: 80,2% (10 тис.), а у січні-2024 їх частка сягнула рекордного показника: понад 90%.

Динаміка перших реєстрацій нових та вживаних авто, виготовлених в Китаї, січень-2023 — лютий-2024



Які нові авто, виготовлені в Китаї, найпопулярніші?

Абсолютним лідером продажів нових автомобілів з Китаю у 2023 році став електричний кросовер Volkswagen ID.4 — таких придбали аж 2 614 шт. Цікаво, що ці автомобілі виготовляють у Фошані (завод FAW-Volkswagen, під назвою ID.4 Crozz) та Аньтіні (завод SAIC Volkswagen, під назвою ID.4 X) для внутрішнього ринку, а не експорту. Проте, оскільки офіційний дилер Volkswagen не налагодив постачання європейської версії цієї моделі до України, попит задовольняють незалежні дилери, яким вдалося організувати купівлю та доставлення популярних електрокросоверів.

Структура імпорту нових та вживаних транспортних засобів, виготовлених в Китаї, за типом двигуна, січень-2023 — лютий-2024

На другому місці розмістилася китайська Honda M-NV (561 шт.), котру виготовляють на заводі Dongfeng Honda під назвою Ciimo M-NV. Третє місце зайняв ще один електричний Volkswawgen — ID.6 (490 шт.), який виготовляють для китайського ринку на заводі FAW-Volkswagen (під маркою ID.6 Crozz), та на SAIC-Volkswagen (модель ID.6 X).

Загалом уся трійка лідерів авто, виготовлених в Китаї та вперше зареєстрованих в Україні протягом 2023 року, були електромобілями, виготовленими для внутрішнього ринку та імпортованими до України саме незалежними дилерами. Лише на 4 місці розмістилася модель, котру до України поставляють офіційно – Chery Tiggo 4 (487 шт.). Замикає першу п’ятірку ще один Chery — Tiggo 2 (343 шт.), котрий поставляють в Україну офіційно.



Найпопулярніші нові авто, вироблені в Китаї

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Які китайські авто з пробігом привозять?

Середній вік вживаних китайських авто, котрі вперше реєстрували в Україні протягом 2023 року, склав 1,6 року. При цьому за підсумками 2022 року він складав 1,9 року, а у 2021 — 3,9 року. Тобто, в більшості українці цікавляться якщо не новими, то майже новими китайськими авто, віком до 2 років. Це також пов’язано з особливостями оподаткування електромобілів в Китаї, коли на нові діють державні програми стимулювання, а вживані після цього суттєво дешевшають.

Найпопулярнішим серед вживаних авто з Китаю також виявився Volkswagen ID.4. Таких за рік привезли понад 1,6 тисячі.

Друге місце, як і у переліку нових китайських авто, зайняла Honda M-NV (474 шт.). На третій сходинці розмістився Volkswawgen ID.6 (296 шт.), а четверте місце зайняла Honda e:NS1 (187 шт.), котру виготовляють на спільному японсько-китайському заводі Dongfeng Honda.

Замикає першу п’ятірку Toyota bZ4X (184 шт.), яку виготовляють на заводах GAC Toyota та FAW Toyota.



Найпопулярніші вживані авто, вироблені в Китаї

Чому авто з Китаю набирають популярності в Україні?

Низка факторів призвели до виникнення дефіциту нових авто у деяких місцевих офіційних дилерів.

Водночас потреба українських покупців у цих автомобілях не зменшилася: вона зберігається на рівні близько 5 тис. шт. в місяць. Також постійно зростає запит на електромобілі.

Саме таку пропозицію на сьогодні формують чимало китайських автовиробників. При цьому чимало моделей пропонують за доволі прийнятними цінами. Якщо ці ціни на аналогічні моделі для європейського та китайського ринків порівняти, часто можна отримати різницю у 1,5...2 рази.

Задовольнити попит на цей сегмент автомобілів узялися незалежні дилери, які змогли проявити гнучкість, швидку реакцію на запит покупців, а також зуміли поставити цей товар «під ключ» за прийнятними цінами. І навіть попри те, що авто від мультибрендових дилерів зараз мають певні недоліки (відсутність офіційної гарантії, потребу в адаптації програмного забезпечення чи зарядних портів), статистика показує, що покупці готові прийняти такі умови. Навіть якщо офіційні автодилери не підтримують на них гарантію.

Натомість незадоволений попит на електромобілі дає додатковий поштовх для розвитку незалежних мультибрендових, часто спеціалізованих на електромобілях СТО.

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