Украинский беспилотник может заминировать объект на расстоянии 10 километров от нашей позиции

Гусеничное шасси аккумуляторного типа в стандартной версии спокойно тянет на себе 300 килограммов разнообразного груза на расстояние 10 километров. Далее нужно батарею снова заряжать. Об этом рассказывается в коротком видеосюжете ОО "РобоФорс".

Если масса груза вполовину меньше, пробег на одной зарядке увеличится вдвое. В тестовых режимах "Голем" тянул мешки с песком весом 270 кг и шел по сложной местности, не выбирая пути.

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Периодически на машину подсаживались пассажиры, увеличивая вес груза до 350 кг. В итоге преодолено более 10 километров пути с перегрузкой.

Для такого сапера мины весом в центнер по массе практически не ощущаются. Скриншот: Авто24

Такой потенциал хода обеспечивает аккумулятор 120Ah 48V, 5,7 кВт. По желанию заказчика разработчики могут поставить и более мощную батарею, но этого потенциала для дистанционно управляемого минера достаточно.

На его специально разработанной платформе для автоматизированного дистанционного минирования площадей размещено 10 стандартных мин.

Если в среднем одна мина ТМ-62 в металлическом корпусе весит от 9,5 до 10 кг, то нагрузку в 95-100 кг "Голем" практически не почувствует.

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Роботизированный комплекс имеет механизм выталкивания мин на участок минирования и подвижную с углом наклона рампу, которой мины плавно сползают с платформы на землю без удара. Интервал расстояния установки заранее выставляется оператором. Есть и меньшие версии НРК, платформа которых рассчитана на шесть мин.

Это пока тестовая модель, проходящая испытания. После всех настроек и доработок минер отправится на фронт, где пройдет испытание передовой, заменяя на опасных участках саперов.

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"Этот дрон прекрасно вписывается в концепцию RoboForse – заменить военных, находящихся в серой зоне роботами" – прокомментировали редакции Авто24 в ОО "РобоФорс".