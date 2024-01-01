Український безпілотник може замінувати об'єкт на відстані 10 кілометрів від нашої позиції

Гусеничне шасі акумуляторного типу в стандартній версії спокійно тягне на собі 300 кілограмів різноманітного вантажу на відстань 10 кілометрів. Далі потрібно батарею знову заряджати. Про це розповідається в короткому відеосюжеті ГО "РобоФорс".

Якщо маса вантажу вполовину менша, пробіг на одній зарядці збільшиться удвічі. В тестових режимах "Голем" тягнув мішки з піском вагою 270 кг і йшов складною місцевістю, не обираючи шляху.

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Періодично на машину підсідали пасажири, збільшуючи вагу вантажу до 350 кг. У підсумку подолано понад 10 кілометрів шляху з перенавантаженням.

Для мінувальника міни вагою в центнер за масою практично не відчуваються. Скриншот: Авто24

Такий потенціал ходу забезпечує акумулятором 120Ah 48V, 5,7 кВт. За бажанням замовника розробники можуть поставити й потужнішу батарею, але цього потенціалу для дистанційно керованого мінувальника цілком достатньо.

На його спеціально розробленій платформі для автоматизованого дистанційного мінування площ розміщено 10 стандартних мін.

Якщо в середньому одна міна ТМ-62 в металевому корпусі важить від 9,5 до 10 кг, то навантаження в 95-100 кг "Голем" практично не відчує.

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Роботизований комплекс має механізм виштовхування мін на ділянку мінування та рухому з кутом нахилу рампу, якою міни плавно сповзають з платформи на землю без удару. Інтервал відстані встановлення заздалегідь виставляється оператором. Є й менші версії НРК, платформа яких розрахована на шість мін.

Це поки тестова модель, що проходить випробування. Після всіх налаштувань і доопрацювань мінувальник відправиться на фронт, де пройде іспит передовою, замінюючи на небезпечних ділянках саперів.

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"Цей дрон чудово вписується в концепцію RoboForse – замінити військових, які перебувають в сірій зоні роботами" – прокоментували редакції Авто24 в ГО "РобоФорс".