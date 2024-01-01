Украинский дрон Droid TW сравнили с "Терминатором"

Несколько лет велась разработка этой наземной дистанционно управляемой машины. На ее создание мотивировали армейцы, которым нужна была машина для точного и автономного ведения боя.

Как рассказывает пресс-служба Минобороны, роботизированный дрон разработан для уменьшения рисков личного состава. Испытания начались в 2023 году. Машину тестировали на заводе, в условиях полигона воинских частей и впоследствии уже и на передовой в реальных фронтовых схватках.

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После многочисленных и усиленных испытаний платформы оборонное ведомство в декабре 2024 года кодифицировало Droid TW для поставок в Вооруженные силы Украины и подразделения других ведомств. Машина вместе с допуском получила статус участника любых закупок за средства государственного бюджета. Сегодня, 25 апреля 2025 года, в МО Украины несколько дополнили описание об этом дроне некоторыми деталями ТТХ.

В отличие от других наземных платформ от Droid, TW создан для выполнения разведывательных и ударных миссий. В его системы интегрирован искусственный интеллект для распознавания живой силы врага. Он способен в нужный момент прийти на помощь, повысить эффективность огневой поддержки и наблюдения благодаря дистанционному управлению и автономности в сложных боевых условиях.

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В первоначальном виде модели Droid TW имели пулемет Browning калибром 12.7 мм. Сейчас линейку расширили, начали ставить пулемета калибром 7.62 мм. Теперь боекомплект для поражения врага на расстоянии до 1 км может составлять 480 или 1 000 патронов. Все зависит от модификации.

Благодаря установленным приборам роботизированная платформа умело эксплуатируется как днем, так и ночью. Она оснащена тепловизором с возможностью выбора различных режимов отображения на мониторе оператора. Дальность обнаружения цели днем – до 1,5 км, ночью – до 1 км.

Комплекс получил систему баллистического расчета для повышения точности огня. Его оборудование поддерживает военные системы связи, а также технологии Starlink и LTE. Развертывание в боевое состояние из машины транспортировки на передовую занимает не более 5 минут. После чего, благодаря дистанционному управлению через планшет или геймпад, Droid TW готов уничтожать врага.

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По сообщению МО Украины, комплекс активно используется в российско-украинской войне, "обеспечивая качественную разведку и эффективную огневую поддержку украинских военных в различных боевых условиях. Фактически – это образец будущих боевых систем".