Український дрон Droid TW порівняли з "Термінатором"

Кілька років велася розробка цієї наземної дистанційно керованої машини. На її створення мотивували армійці, яким потрібна була машина для точного та автономного ведення бою.

Як розповідає пресслужба Міноборони, роботизований дрон розроблено для зменшення ризиків особового складу. Випробування розпочалися у 2023 році. Машину тестували на заводі, в умовах полігону військових частин і згодом вже й на передовій в реальних фронтових сутичках.

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Після численних та посилених випробувань платформи оборонне відомство в грудні 2024 року кодифіковало Droid TW для постачань у Збройні сили України та підрозділи інших відомств. Машина разом з допуском отримала статус учасника будь-яких закупок за кошти державного бюджету. Сьогодні, 25 квітня 2025 року, у МО України дещо доповнили опис про цей дрон деякими деталями ТТХ.

На відміну інших наземних платформ від Droid, TW створений для виконання розвідувальних та ударних місій. В його системи інтегровано штучний інтелект для розпізнавання живої сили ворога. Він спроможний у потрібний момент прийти на допомогу, підвищити ефективність вогневої підтримки та спостереження завдяки дистанційному керуванню й автономності у складних бойових умовах.

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В первісному вигляді моделі Droid TW мали кулемет Browning калібром 12.7 мм. Нині лінійку розширили, почали ставити кулемета калібром 7.62 мм. Тепер боєкомплект для ураження ворога на відстані до 1 км може складати 480 або 1 000 набоїв. Все залежить від модифікації.

Завдяки встановленим приладам роботизована платформа вправно експлуатується як вдень, так і вночі. Її оснащено тепловізором з можливістю вибору різних режимів відображення на моніторі оператора. Дальність виявлення цілі вдень – до 1.5 км, вночі – до 1 км.

Комплекс отримав систему балістичного розрахунку для підвищення точності вогню. Його обладнання підтримує військові системи зв’язку, а також технології Starlink та LTE. Розгортання у бойовий стан з машини транспортування на передову займає не більше 5 хвилин. Після чого, завдяки дистанційному керуванню через планшет або геймпад, Droid TW готовий нищити ворога.

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За повідомленням МО України, комплекс активно використовується у російсько-українській війні, "забезпечуючи якісну розвідку та ефективну вогневу підтримку українських військових у різноманітних бойових умовах. Фактично – це зразок майбутніх бойових систем".