Украинское подразделение PepsiCo заменяет дизельные грузовики: на какие именно

Компания PepsiCo Украина начала замену дизельных грузовиков на газомоторные магистральные CNG-тягачи и расширила сеть маршрутов по перевозке ими продукции собственного производства.

Фуры на CNG-топливе хорошо себя зарекомендовали в Киевском регионе. Доставка молочных продуктов и детского питания уже стабильно отработана на маршрутах в радиусе 400 километров от CNG-заправок (АГНКС) партнерской сети ГП "Укравтогаз".

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Пресс-служба pepsico.ua не указала, чьи именно фуры компания использует на этих линиях и даже зарисовала надпись производителя и другие визуальные атрибуты. Однако на фото по отдельным элементам кабины легко угадываются черты седельных тягачей Iveco Stralis NP на сжатом газе (CNG).

На это указывают оригинальная для этой модели черная радиаторная решетка на белом фоне фронтальной части кабины, эксклюзивный от Iveco блок фар ближнего и дальнего света и ходовых огней. Кстати конфигурация плафонов габаритных огней в верхней части кабины также является оригинальной разработкой автопроизводителя, что выделяет технику итальянского бренда в транспортном потоке.

Наклейки о топливной системе Iveco Stralis NP в исполнении CNG. Фото: PepsiCo Украина

Кстати, в Италии позиция техники с CNG-питанием довольно высока и рейтинг Iveco Stralis NP с моторами на сжатом газе (CNG) считается одним из лучших в Европе. Лидерство итальянской CNG-инфраструктуры неоспоримо, здесь более 1500 заправок АГНКС, чего ни одна страна Европы не имеет. Парк техники, работающей на компромированном топливе вот-вот достигнет миллиона единиц.

Не случайно в автопарке PepsiCo Украина появились Iveco Stralis NP на сжатом газе (CNG), что приобретает значение для расширения как сети маршрутов, так и их плеча перевозок. В марте дан старт проекту CNG-перевозок по маршруту Киев-Николаев, протяженностью почти 500 километров.

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Проект реализуется благодаря трехстороннему партнерству – PepsiCo Украина, логистического партнера компании Milk Service и ГП "Укравтогаз".

"Грузовики на CNG-топливе уменьшают выбросы CO₂ по сравнению с дизельными. Кроме того, они демонстрируют высокую техническую надежность благодаря отсутствию соединений в природном газе, повреждающих катализатор. Это продлевает срок службы двигателя и его компонентов на 30-40 процентов", – объясняет директор компании Milk Service Антон Сирик.

Этим рефрижераторным фурам 500-километровый маршрут на сжатом газе по плечу. Фото: PepsiCo Украина

Упомянутые выше модели Iveco Stralis NP CNG с 12,9-литровым двигателем искрового зажигания и питанием от компромированного (сжатого) газа имеют мощность 460 л.с. и экологический стандарт Евро-6. Этот силовой агрегат работает в паре с автоматической 12-ступенчатой КПП Traxon.

Сжатый газ упаковывается на АГНКС в восемь газовых баллонов, каждый из которых вмещает 115 кг сжатого голубого топлива. Так что расстояние в 492 км на маршруте Киев-Николаев такая фура запросто преодолеет без дозаправки.

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"Это не просто бизнес-стратегия, а трансформационный путь во всех наших операциях: от производства до маркетинга и дистрибуции. Этот проект не только способствует повышению эффективности, это важный шаг в развитии устойчивых транспортных решений в нашей операционной деятельности в Украине", – отмечает руководитель департамента первичной доставки и транспорта PepsiCo Украина Андрей Марченко.

Напомним, PepsiCo в Украине имеет три предприятия: два производственных комплекса в Николаевской области по производству снеков и напитков и молокоперерабатывающий завод в Киевской области, где сейчас производится детское питание, молочная продукция и соки.