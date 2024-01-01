Український підрозділ PepsiCo замінює дизельні вантажівки: на які саме

Компанія PepsiCo Україна розпочала заміну дизельних вантажівок на газомоторні магістральні CNG-тягачі та розширила мережу маршрутів з перевезення ними продукції власного виробництва.

Фури на CNG-паливі добре себе зарекомендували у Київському регіоні. Доставлення молочних продуктів та дитячого харчування вже стабільно відпрацьовано на маршрутах в радіусі 400 кілометрів від CNG-заправок (АГНКС) партнерської мережі ДП "Укравтогаз".

Читайте також Солярку тепер можна замовити поштовою доставкою: NOVA вже приймає замовлення

Пресслужба pepsico.ua не вказала, чиї саме фури компанія використовує на цих лініях і навіть замалювала напис виробника та інші візуальні атрибути. Однак на фото за окремими елементами кабіни легко вгадуються риси сідельних тягачів Iveco Stralis NP на стиснутому газі (CNG).

На це вказують оригінальна для цієї моделі чорна радіаторна решітка на білому тлі фронтальної частини кабіни, ексклюзивний від Iveco блок фар ближнього й далекого світла та ходових вогнів. До речі конфігурація плафонів габаритних вогнів у верхній частині кабіни також є оригінальною розробкою автовиробника, що виділяє техніку італійського бренду у транспортному потоці.

Наліпки про паливну систему Iveco Stralis NP у виконанні CNG. Фото: PepsiCo Україна

До речі, в Італії позиція техніки з CNG-живленням доволі висока і рейтинг Iveco Stralis NP з моторами на стиснутому газі (CNG) вважається одним з кращих у Європі. Лідерство італійської CNG-інфраструктури незаперечне, тут понад 1500 заправок АГНКС, чого жодна країна Європи не має. Парк техніки, що працює на компонованому пальному ось-ось досягне мільйона одиниць.

Не випадково в автопарку PepsiCo Україна з’явилися Iveco Stralis NP на стиснутому газі (CNG), що набуває значення для розширення як мережі маршрутів, так і їх плеча перевезень. У березні дано старт проєкту CNG-перевезень за маршрутом Київ-Миколаїв, протяжністю майже 500 кілометрів.

Читайте також Прикордонники отримали 280-сильні Iveco EuroCargo: що це за вантажівки

Проєкт реалізується завдяки тристоронньому партнерству – PepsiCo Україна, логістичного партнера компанії Milk Service та ДП "Укравтогаз".

"Вантажівки на CNG-паливі зменшують викиди CO₂ у порівнянні з дизельними. Крім того, вони демонструють вищу технічну надійність завдяки відсутності сполук у природному газі, що пошкоджують каталізатор. Це подовжує термін служби двигуна та його компонентів на 30−40 відсотків", – пояснює директор компанії Milk Service Антон Сірик.

Цим рефрижераторним фурам 500-кілометровий маршрут на стисненому газу по плечу. Фото: PepsiCo Україна

Загадані вище моделі Iveco Stralis NP CNG з 12,9-літровим двигуном іскрового запалення та живленням від компромованого (стисненого) газу мають потужність 460 к.с. та екологічний стандарт Євро-6. Цей силовий агрегат працює у парі з автоматичною 12-ступеневою КПП Traxon.

Стиснений газ запаковується на АГНКС у вісім газових балонів, кожен з яких вміщує 115 кг стисненого голубого палива. Так що відстань у 492 км на маршруті Київ-Миколаїв така фура запросто подолає без дозаправлення.

Читайте також Італійські аналоги "шишиги" Iveco ACM 90 тепер служитимуть в ЗСУ

"Це не просто бізнес-стратегія, а трансформаційний шлях у всіх наших операціях: від виробництва до маркетингу та дистрибуції. Цей проєкт не лише сприяє підвищенню ефективності, це важливий крок у розвитку сталих транспортних рішень у нашій операційній діяльності в Україні", – зазначає керівник департаменту первинного доставлення і транспорту PepsiCo Україна Андрій Марченко.

Нагадаємо, PepsiСo в Україні має три підприємства: два виробничі комплекси у Миколаївській області з виробництва снеків та напоїв та молокопереробний завод у Київській області, де зараз виробляється дитяче харчування, молочна продукція та соки.