Укрзализныця приобрела автомобили, которые ездят по асфальту или рельсам

Все приобретено в рамках программы модернизации и механизации инфраструктурных подразделений Укрзализныци. Об обновлении говорится в релизе Министерства развития громад и территорий Украины.

В нынешнем пакете привлекают внимание несколько новинок, среди которых выделяются автогидроподъемник, мульчер, мобильный рельсосварочный комплекс. В транспортном пакете преобладает техника отечественных заводов, где налажен выпуск спецтехники из ввезенных из-за рубежа машинокомплектов, а в линейке малой механизации – зарубежная.

Читайте также Уникальный трактор-разминировщик сделали на Харьковщине

Для санации полос отчуждения вдоль пути

Спецкомплект в составе трактора ХТЗ-159К.111 с мульчером MPS-200 можно смело назвать продуктом отечественного производства. Уровень локализации этой спецмашины в ХТЗ доведен до уровня 42,75%.

Если 180-сильный колесный трактор в рекламе не нуждается, то его навеска испанской компании TMC Cancela встречается не так часто. Укрзализныця приобрела эту спецтехнику для расчистки полос отчуждения вдоль пути от кустарников с одновременным измельчением стволов растений.

Харьковский трактор с испанской навеской за один проход вспахивает 2-метровую полосу, оставляя после себя разрыхленную землю и щепу. Фото: Минразвития

Мульчер "пропалывает" землю на глубину до 30 сантиметров, измельчая своими молотками и двумя рядами легкозаменяемых контрножей всю растительность на своем пути.

Сколько этих тракторных мульчеров приобрели – не сообщается, но на фото видно две единицы этих машин.

Читайте также Производитель из Кременчуга представил автоподъемник на базе пикапа Toyota и другую технику

УЗ стремится к новым высотам

Наиболее известным представителем парка спецтехники является АГП – автогидроподъемник, вероятно, от компании "Алльфатекс". Автовышку CTE lift 187 (DA324) итальянского производства завод разместил на китайском шасси Dayun CGC1100. И ходовая, и надстройка в Украине хорошо известны как у энергетиков, так и в коммунальных службах и строительных организациях.

Привлекательность в том, что АГП с рычажно-телескопической стрелой (пантограф + 3-секционная телескопическая стрела) с люлькой на макушке способна поднять людей с инструментом до отметки 18 м (см. видео внизу).

Автовышкой можно управлять с пульта управления на платформе или с люльки. Фото: Минразвития

Кроме того, что полноповоротная люлька имеет возможность поворота 60+60 градусов относительно своей оси вращения, что обеспечивает дополнительный комфорт и удобство при работе, и увеличивает рабочую зону обслуживания, ее можно эксплуатировать на линиях электропередачи под напряжением до 1000 В без отключения электроэнергии. Для УЗ этот фактор имеет большое значение.

Что касается ходовой, то Dayun CGC1100 колесной формулой 4х2 нашим транспортникам хорошо знакомы. Новое поколение этих машин уже никак не сравнится с предыдущими моделями. Сейчас эти 150-сильные грузовики с дизельными 4,1-литровыми двигателями Weichai WP4 по своим характеристикам подтянулись к технике мировых лидеров рынка.

Читайте также Какие шасси предлагает производитель спецтехники вместо МАЗ и КамАЗ

Шинно-рельсовый универсал

Довольно знаковым для Укрзализныци является приобретение мобильного рельсосварочного комплекса КСМ007 на 4-осном шасси 420-сильного Volvo FH с дополнительными рельсовыми тележками для передвижения по пути стандартной в Украине ширины 1520 мм. Его кабина по паспорту рассчитана на экипаж из четырех человек.

Комплекс предназначен для стыковой сварки рельсов площадью поперечного сечения от 6500 до 10000 мм² с удалением заусенцев сразу после сварки в полевых условиях. В кузове контейнерного типа размещено автономную дизель-генераторную установку, насосную станцию, шкаф управления, подъемное устройство с гидравлическим приводом и вспомогательное оборудование.

Такая спецтехника для железнодорожников крайне необходима, особенно в зоне ликвидации последствий вражеских атак. Фото: Минразвития и KZESO

Спецмашина комплектуется несколькими типами подвесных и стационарных сварочных аппаратов, мощным прессом для испытания прочности и пластичности сварных соединений образцов рельсов на рельсосварочных предприятиях и тому подобное.

Укрзализныця в модернизации точку не ставит

Всего до конца 2025 года Укрзализныця (УЗ) поставит в свои подразделения 1832 единицы техники малой механизации. Это – первая волна масштабного обновления, которая уже усиливает возможности путевых рабочих. В 2026–2028 годах компания планирует закупить еще 9 564 единицы техники.