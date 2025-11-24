Укрзалізниця придбала автомобілі, що їздять асфальтом чи рейками

Усе придбано у межах програми модернізації та механізації інфраструктурних підрозділів Укрзалізниці. Про оновлення йдеться у релізі Міністерства розвитку громад та територій України.

У нинішньому пакеті привертають увагу кілька новинок, з-поміж яких виділяються автогідропідіймач, мульчер, мобільний рейкозварювальний комплекс. В транспортному пакеті переважає техніка вітчизняних заводів, де налагоджено випуск спецтехніки з ввезених з-за кордону машинокомплектів, а в лінійці малої механізації – закордонна.

Для санації смуг відчуження вздовж колії

Спецкомплект у складі трактора ХТЗ-159К.111 з мульчером MPS-200 можна сміливо назвати продуктом вітчизняного виробництва. Рівень локалізації цієї спецмашини в ХТЗ доведено до рівня 42,75%.

Якщо 180-сильний колісний трактор реклами не потребує, то його навіска іспанської компанії TMC Cancela зустрічається не так часто. Укрзалізниця придбала цю спецтехніку для розчищення смуг відчуження вздовж шляху від чагарників з одночасним подрібненням стовбурів рослин.

Харківський трактор з іспанською навіскою за один прохід порає 2-метрову смугу, лишаючи після себе розпушену землю та щепу. Фото: Мінрозвитку

Мульчер "прополює" землю на глибину до 30 сантиметрів, подрібнючи своїми молотками та двома рядами легкозамінних контрножів усю рослинність на своєму шляху.

Скільки цих тракторних мульчерів придбали – не повідомляється, але на фото видно дві одиниці цих машин.

УЗ прагне до нових висот

Найбільш відомим представником парку спецтехніки є АГП – автогідропідіймач, ймовірно, від компанії "Алльфатекс". Автовишку CTE lift 187 (DA324) італійського виробництва завод розмістив на китайському шасі DAYUN CGC1100. І ходова, і надбудова в Україні добре відомі як в енергетиків, так і в комунальних службах та будівельних організаціях.

Привабливість в тому, що АГП з важільно-телескопічною стрілою (пантограф + 3-секційна телескопічна стріла) з люлькою на маківці спроможна підняти людей з інструментом до відмітки 18 м (див. відео внизу).

Автовежею можна керувати з пульта управління на платформі чи з люльки. Фото: Мінрозвитку

Окрім того, що повноповоротна люлька має можливість повороту 60+60 градусів відносно своєї осі обертання, що забезпечує додатковий комфорт і зручність при роботі, та збільшує робочу зону обслуговування, її можна експлуатувати на лініях електропередачі під напругою до 1000 В без відключення електроенергії. Для УЗ цей фактор має велике значення.

Що стосується ходової, то Dayun CGC1100 колісною формулою 4х2 нашим транспортникам добре знайомі. Нове покоління цих машин вже ніяк не порівняється з попередніми моделями. Нині ці 150-сильні вантажівки з дизельними 4,1-літровими двигунами Weichai WP4 за своїми характеристиками підтягнулися до техніки світових лідерів ринку.

Шинно-рейковий універсал

Доволі знаковим для Укрзалізниці є придбання мобільного рейкозварювального комплексу КСМ007 на 4-вісному шасі 420-сильного Volvo FH з додатковим рейковими візками для пересування по колії стандартної в Україні ширини 1520 мм. Його кабіна по паспорту розрахована на екіпаж з чотирьох осіб.

Комплекс призначений для стикового зварювання рейок площею поперечного перерізу від 6500 до 10000 мм² з видаленням задирок одразу після зварювання в польових умовах. В кузові контейнерного типу розміщено автономну дизель-генераторну установку, помпову станцію, шафу керування, підіймальний пристрій з гідравлічним приводом та допоміжне обладнання.

Така спецтехніка для залізничників вкрай необхідна, особливо в зоні ліквідації наслідків ворожих атак. Фото: Мінрозвитку та KZESO

Спецмашина комплектується кількома типами підвісних та стаціонарних зварювальних апаратів, потужним пресом для випробування міцності та пластичності зварних з'єднань зразків рейок на рейкозварювальних підприємствах тощо.

Укрзалізниця у модернізації крапку не ставить

Загалом до кінця 2025 року Укрзалізниця (УЗ) поставить у свої підрозділи 1832 одиниці техніки малої механізації. Це – перша хвиля масштабного оновлення, яка вже посилює можливості колійних робітників. У 2026–2028 роках компанія планує закупити ще 9 564 одиниці техніки.