Уникальный прототип Pontiac не могут продать за 1 миллион долларов

Известно, что разработкой проекта "Banshee" занимался знаменитый Джон Делореан, однако от проекта отказались, ведь руководители GM побоялись, что новинка от Pontiac может оказаться успешнее Corvette.

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Как сообщает Autoevolution, Banshee, что сейчас продается, имеет индекс XP-833. Интересно, что GM, после того, как закрыла проект Pontiac, использовала их наработки в новой генерации Corvette конца 60-х. Однако, судьба этого прототипа стала известна в 2020 году, когда он впервые был выставлен на продажу.

Тогда стоимость машины оценивали в $750 000, но после пандемии, в 2022 году она выросла до 1,2 миллиона долларов. Однако, даже после 2 лет продаж, прототип все еще не может найти нового владельца. Сейчас стоимость этого Pontiac снизили до 1 миллиона, в надежде продать авто, но, похоже, что желаемый коллекционер-миллионер до сих пор не нашелся.

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Стоит отметить, что состояние прототипа действительно можно назвать музейным. Модель имеет шестицилиндровый двигатель в паре с четырехступенчатой МКПП и полностью оригинальные детали. Поговаривают, что один из инженеров Pontiac выкупил у руководства этот прототип и хранил у себя в полной тайне вплоть до 2006 года.

Впоследствии автомобиль участвовал в нескольких выставках, однако никогда не передвигался по дорогам общего пользования. Именно поэтому, новый владелец получит полностью аутентичное авто 1964 года в отличном состоянии, если будет готов отдать за это 1 миллион долларов.