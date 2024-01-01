Унікальний прототип Pontiac не можуть продати за 1 мільйон доларів

Відомо, що розробкою проєкту “Banshee” займався славетний Джон Делореан, однак від проєкту відмовились, адже керівники GM побоялись, що новинка від Pontiac може виявитись успішнішою за Corvette.

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Як повідомляє Autoevolution, Banshee, що зараз продається, має індекс XP-833. Цікаво, що GM, після того, як закрила проєкт Pontiac, використала їх напрацювання в новій генерації Corvette кінця 60-х. Проте, доля цього прототипу стала відома в 2020 році, коли він вперше був виставлений на продаж.

Тоді вартість автівки оцінювали в $750 000, але після пандемії, у 2022 році вона зросла до 1,2 мільйона доларів. Однак, навіть після 2 років продажів, прототип все ще не може знайти нового власника. Зараз вартість цього Pontiac знизили до 1 мільйона, в надії продати авто, але, схоже, що бажаний колекціонер-мільйонер і досі не знайшовся.

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Варто зазначити, що стан прототипа справді можна назвати музейний. Модель має шестициліндровий двигун в парі з чотириступеневою МКПП й повністю оригінальні деталі. Подейкують, що один з інженерів Pontiac викупив у керівництва цей прототип й зберігав у себе в повній таємниці аж до 2006 року.

Згодом автомобіль брав участь в декількох виставках, проте ніколи не пересувався дорогами загального користування. Саме тому, новий власник отримає повністю автентичне авто 1964 року у відмінному стані, якщо буде готовий віддати за це 1 мільйон доларів.