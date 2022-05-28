На период военного положения Правительство Украины разрешило гражданам управлять грузовым автомобилем с правами "легковой" категории В. Но одного разрешения мало - нужно научиться управлять большой машиной уверенно и безопасно. В редакции “Авто 24” есть люди с опытом езды на грузовых автомобилях – и у них есть несколько профессиональных советов.

В этой статье мы не будем затрагивать особенности управления агрегатами и механизмами грузового автомобиля: как обращаться с огромным рулем, когда включать ретардер и где искать "половинки" на конкретной модели тяжеловоза вы и сами разберетесь. Поговорим о некоторых отличиях управления, так сказать, в психологическом плане.

В мирное время в Украине для управления грузовиком максимальной массой более 3500 кг нужно было учиться на права категорий С1 или С.

Напомним, что до войны водитель с правами "легковой" категории В тоже мог управлять грузовым авто – но разрешенной максимальной массой до 3,5 т. То есть под грузовиком здесь мы будем понимать машины тяжелее указанного класса.

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Особенности управления грузовым автомобилем

Даже во времена, когда за руль грузовика нельзя было сесть без нескольких месяцев обучения, многих курсантов автошкол подводил, как ни странно, их богатый опыт управления легковой машиной. Ведь на первый взгляд, существенной разницы нет, тем более, когда речь идет о современном 1,5 – 3-тонном бусе, в котором водитель может даже сидеть по-легковому. Но принципиальная разница между легковой и грузовыми машинами по-настоящему проявляется в сложных ситуациях, когда непросто бывает и водителю с большим опытом дальнобойщика.

Динамика. Да, современные грузовики часто мощные и благодаря надувным дизелям могут иметь неплохое ускорение, но нельзя сравнивать их динамику с легковой машиной. Поэтому обгоны, опережения и другие маневры, где нужно без задержки набрать скорость, следует рассчитывать по-особому, в частности, учитывая высокую массу машины. Добавьте сюда значительную общую длину транспортного средства – из-за нее для обгона требуется значительно больше места.

Да, современные грузовики часто мощные и благодаря надувным дизелям могут иметь неплохое ускорение, но нельзя сравнивать их динамику с легковой машиной. Поэтому обгоны, опережения и другие маневры, где нужно без задержки набрать скорость, следует рассчитывать по-особому, в частности, учитывая высокую массу машины. Добавьте сюда значительную общую длину транспортного средства – из-за нее для обгона требуется значительно больше места. Маневрирование. Когда маневрирует крупногабаритная машина, большее значение, чем в случае с легковым авто, имеет контроль задних габаритов. Грузовики имеют больший задний свес, который при повороте выносит в сторону на значительное расстояние. Кроме того, на многих тяжеловозах нужно следить за верхним габаритом, о котором обычно не беспокоятся водители легковушек.

Идеально ощущать габариты своего автомобиля может каждый уважающий себя профессиональный водитель грузовика.

Грузовики разные. В отличие от легковушек, грузовые машины бывают разной архитектуры (капотные, бескапотные, двухосные, трехосные, бортовые, фургоны, бусы и т.д.). Будьте готовы, что разные грузовики по-разному реагируют на действия водителя. То есть если вы учились водить грузовую машину одного типа, а затем пересели на другую, перед началом интенсивной эксплуатации вам следует овладевать новыми навыками.

В отличие от легковушек, грузовые машины бывают разной архитектуры (капотные, бескапотные, двухосные, трехосные, бортовые, фургоны, бусы и т.д.). Будьте готовы, что разные грузовики по-разному реагируют на действия водителя. То есть если вы учились водить грузовую машину одного типа, а затем пересели на другую, перед началом интенсивной эксплуатации вам следует овладевать новыми навыками. Ремонт. Ресурс и надежность коммерческой техники принципиально выше легковой, но не следует забывать, что украинскому экипажу нечасто выпадает счастье управлять новым грузовиком. А ремонт большого автомобиля намного дороже, сложнее и продолжительнее по времени, чем легкового. То есть, несмотря на внешнюю мощь и несокрушимость, к грузовой машине нужно относиться не менее аккуратно, чем к хрупкому семейному хэтчбеку.

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Ошибки начинающих

В кругах водителей-любителей существует набор стереотипов касающихся мира профессионалов, работающих на коммерческой технике. Вместе с изменением статуса вчерашнему любителю с категорией В в правах придется избавиться от этих ошибочных суждений.

Сверху видно все. Да, водитель бескапотного тягача, скомпонованного по схеме "кабина над двигателем", видит со своего места гораздо больше. Но реальная польза от этого будет разве что в пробке. А на трассе возможность видеть дорогу далеко вперед обычно нивелируется большой длиной тяжеловоза, его массой и ускорением. То есть, высокая кабина не является дополнительным преимуществом, например, при обгоне. Более того, из-за высокой кабины некоторые грузовики и большие бусы имеют слепые зоны, к которым нужно привыкать.

Высоко расположенное рабочее место водителя – это и хорошо, и плохо. К такому положению в пространстве нужно приучаться.

Переоценка возможностей машины. Высокие скоростные характеристики многих современных грузовых автомобилей (в частности, бусов) часто “подставляют” своих драйверов. Хорошую динамику нужно использовать с большой осторожностью, ведь вслед за динамическим ускорением часто следует другой маневр – торможение, смена полосы, поворот – а его среднестатистический грузовик выполняет уже не так легко, как разгон, в результате чего – тяжелое ДТП.

"Танки грязи не боятся". Большие высокопрофильные колеса и габаритные детали их подвески внушают во многих веру в нерушимость ходовой части грузовиков. Потому, мол, они не боятся ям на асфальте. Это мнение ошибочно хотя бы потому, что многие европейские модели предназначены сугубо для качественных дорог. В результате небрежной эксплуатации на неровных дорогах даже самый надежный коммерческий транспорт требует ремонта гораздо чаще

Наконец, стоит добавить, что, пересев с легкового авто на грузовое, водитель часто получает новую для него задачу: экономить топливо и ресурс машины. И овладеть этим искусством стоит еще и потому, что оно может пригодиться вам и при управлении собственным семейным легковым автомобилем.

Концепция поведения водителя грузовика и легкового автомобиля существенно разнятся. Не все водители грузовиков это понимают, и последствия этого время от времени мы видим на дорогах.

Рекомендация “Авто 24”

Грузовая машина со вчерашним водителем легковушки за рулем – объект, честно говоря, очень опасный. Из-за своих габаритов и массы он может натворить много бед в случае ошибок начинающего драйвера. Поэтому если у вас есть необходимость пересесть на грузовик, советуем вам в течение, скажем, первого полугодия считать себя новичком и вести себя на дороге очень сдержанно. А ваш предыдущий легковой опыт не стоит "зачислять" себе в профессиональный стаж дальнобойщика - слишком велика разница в поведении машин категорий В и С(С1). И несравненно страшнее цена водительской ошибки.

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