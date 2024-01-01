Увеличение скорости для грузовиков улучшает безопасность движения: исследование

Директор по политике Ассоциации перевозчиков RHA в Шотландии Мартин Рейд проводит кампанию за увеличение порога ограничения скорости для грузовиков массой более 7,5 тонны. В свое время Англия и Уэльс повысили ограничения для грузовиков с 80 до 96 км/ч на дорогах с двойными полосами, оставив рост с 64 до 80 км/ч на более узких дорогах.

Тогда Шотландия, пишет news.stv.tv, отказалась от такого изменения, находясь в старых нижних лимитах. Это вылилось в не очень благоприятное "экономическое и конкурентное положение".

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Во внимание шотландцы взяли отчет 2017 года по заказанному тесту Transport Scotland, который показал, что количество смертельных столкновений уменьшилось на 10 процентов тогда как на однополосной трассе A9 между Пертом и Инвернесом была в пилотном режиме увеличена скорость с 64 до 80 км/ч.

В Ассоциации уверены, что увеличение максимальной скорости для грузовиков может повысить безопасность и одновременно положительно повлиять на транспортные расходы. В приведенном выше примере на трассе А9 хороший результат объясняется уменьшением количества опасных маневров обгона.

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Такой положительный вывод объясняется уменьшением разницы в скорости между грузовиками и легковыми автомобилями с очень проблемных 32 км/ч (64/96 км/ч) до относительно приемлемых 16 км/ч (80 км/ч /96 км/ч).

Мартин Рейд уверяет, что увеличение ограничений скорости уменьшит количество рискованных обгонов другими водителями, уменьшит выбросы и принесет экономическую выгоду от сокращения времени доставки.

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RHA также обращает внимание на положительные данные из Англии и Уэльса. Там за девять лет увеличения ограничений скорости не показали никакого негативного влияния на безопасность движения грузовиков. В условиях постоянного роста интенсивности движения это можно считать определенным успехом.