Збільшення швидкості для вантажівок покращує безпеку руху: дослідження

Директор з політики Асоціації перевізників RHA у Шотландії Мартін Рейд проводить кампанію за збільшення порогу обмеження швидкості для вантажівок масою понад 7,5 тонни. Свого часу Англія та Уельс підвищили обмеження для вантажівок з 80 до 96 км/год на дорогах із подвійними смугами, залишивши зростання з 64 до 80 км/год на вужчих дорогах.

Тоді Шотландія, пише news.stv.tv, відмовилася від такої зміни, перебуваючи в старих нижніх лімітах. Це вилилося в не дуже сприятливе "економічне та конкурентне становище".

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До уваги шотландці взяли звіт 2017 року з тесту на замовлення Transport Scotland, який показав, що кількість смертельних зіткнень зменшилася на 10 відсотків тоді, як на односмуговій трасі A9 між Пертом і Інвернессом було в пілотному режимі збільшено швидкість з 64 до 80 км/год.

В Асоціації впевнені, що збільшення максимальної швидкості для вантажівок може підвищити безпеку і водночас позитивно вплинути на транспортні витрати. У наведеному вище прикладі на трасі А9 хороший результат пояснюється зменшенням кількості небезпечних маневрів обгону.

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Такий позитивний висновок пояснюється зменшенням різниці у швидкості між вантажівками та легковими автомобілями з дуже проблемних 32 км/год (64/96 км/год) до відносно прийнятних 16 км/год (80 км/год /96 км/год).

Мартін Рейд запевняє, що збільшення обмежень швидкості зменшить кількість ризикованих обгонів іншими водіями, зменшить викиди та принесе економічну вигоду від скорочення часу доставлення.

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RHA також звертає увагу на позитивні дані з Англії та Уельсу. Там за дев’ять років збільшення обмежень швидкості не показали жодного негативного впливу на безпеку руху вантажівок. В умовах постійного зростання інтенсивності руху це можна вважати певним успіхом.