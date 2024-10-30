Узенькие улицы Валенсии наводнение затрамбовало горами автомобилей: фото, видео

Это – самое большое смертоносное наводнение в Испании за последние десятилетия. По состоянию на вечер 30 октября известно о, по меньшей мере, восьми десятках погибших, несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Материальный ущерб будет подсчитан позже.

Наводнение, которое синоптики назвали женским именем Dana, сорвало с парковочных мест несколько тысяч автомобилей. Технику течением отнесло на несколько километров от мест стоянки. В наименее узких местах улиц и переулков из машин образовались целые горы.

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Наводнение снесло с рельсов возле Малаги высокоскоростной поезд с почти 300 людьми на борту. К счастью там никто из пассажиров не пострадал.

В регионе перекрыто несколько дорог, приостановлено железнодорожное сообщение, перенаправлены рейсы в Валенсии, Мадриде и Барселоне. В Валенсии, как и во многих городах региона, есть ущелья и небольшие реки, которые большую часть года пересыхают, но быстро наполняются водой во время дождя. Многие из них проходят через населенные пункты.

По свидетельству коммунальных служб, только в Валенсии придется несколько дней разбирать образовавшиеся насыпи из автомобилей и вывозить их за пределы города на специально отведенные площадки. К этой работе на помощь коммунальщикам пришли военные со своей спецтехникой – кранами, погрузчиками и грузовиками.

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После вывоза транспортных средств на упомянутые площадки владельцы смогут отыскать свои машины и принять решение об их дальнейшей судьбе. Практически по всему списку эвакуированного из города транспорта предусматриваются страховые случаи.

Для дальнейшей эксплуатации такая техника непригодна. Однако по опыту недавних наводнений в Польше, Германии не исключены случаи, когда предприимчивые дельцы выкупают автомобили с документами как лом, проводят сушку, замену ковриков, выполняют другие косметические работы и пускают технику в продажу.

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Вскоре такая техника может появится на рынке Украины. Здесь совет один – отслеживать товар по VIN-номерам и другим документам истории машин, место их регистрации и сопоставляйте даты их появления в продаже с календарем наводнения в Испании.

Использованы фото: Alberto Saiz, Associated Press, Reuters