Вузенькі вулиці Валенсії повінь затрамбувала горами автомобілів: фото, відео

Це – найбільша смертоносна повінь в Іспанії за останні десятиліття. Станом на вечір 30 жовтня відомо про щонайменше вісім десятків загиблих, кілька десятків людей вважаються зниклими. Матеріальні збитки буде підраховано пізніше.

Повінь, яку синоптики назвали жіночим іменем Dana, зірвала з паркувальних місць кілька тисяч автомобілів. Техніку течію віднесло на кілька кілометрів від місць стоянки. У найменш вузьких місяцях вулиць та провулків з машин утворилися цілі гори.

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Повінь знесла з колії біля Малаги високошвидкісний потяг із майже 300 людьми на борту. На щастя там ніхто з пасажирів не постраждав.

В регіоні перекрито кілька доріг, призупинено залізничне сполучення, перенаправлено рейси у Валенсії, Мадриді й Барселоні. У Валенсії, як і в багатьох містах регіону, є ущелини та невеликі річки, які більшу частину року пересихають, але швидко наповнюються водою під час дощу. Багато з них проходять через населені пункти.

За свідченням комунальних служб, тільки у Валенсії доведеться кілька днів розбирати утворені насипи з автомобілів та вивозити їх за межі міста на спеціально відведені майданчики. До цієї роботи на допомогу комунальникам прийшли військові зі своєю спецтехнікою – кранами, навантажувачами та вантажівками.

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Після вивезення транспортних засобів на згадані майданчики власники зможуть відшукати свої машини та прийняти рішення щодо їх подальшої долі. Практично по всьому списку евакуйованого з міста транспорту передбачаються страхові випадки.

Для подальшої експлуатації така техніка непридатна. Однак з досвіду недавніх повеней у Польщі, Німеччині не виключено випадки, коли підприємливі ділки викуповують автомобілі з документами як брухт, проводять сушку, заміну килимків, виконують інші косметичні роботи й пускають техніку у продаж.

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Невдовзі така техніка може з’явиться на ринку України. Тут порада одна – відстежувати товар за VIN-номерами та іншими документами історії машин, місце їх реєстрації та зіставляйте дати їх появи у продажу з календарем повені в Іспанії.

Використано фото: Alberto Saiz, Associated Press, Reuters