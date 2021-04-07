Пикапу обещан запас хода в 400 миль – около 640 километров.

Производство Chevrolet Silverado EV вскоре должно начаться на заводе Factory Zero, где уже выпускают электрические пикап и внедорожник GMC Hummer.

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Президент General Motors Марк Реус во вторник подтвердил, что вместе с электрическими "Хаммерами" на заводе Factory Zero в Детройте компания будет выпускать батарейную версию пикапа Silverado. Он создан на той же платформе, что и GMC Hummer EV, и имеет аккумуляторы Ultium, которые обеспечат общий пробег в 643 километра. Новость настолько взволновала рынок, что акции Chevrolet подскочили в цене на 5 процентов.

“Транспортные средства, которые выходят из Factory Zero, изменят мир и то, как мир видит электромобили”, – сказал Реус.

GM находится в процессе переоборудования Factory Zero на 2,2 миллиарда долларов, что позволит создать гибкую основу для построения разнообразных автомобилей и грузовиков в портфеле марок “Дженерал Моторс”. GM сообщает, что это самая большая сумма, когда-либо инвестированная компанией в производство. Первыми проектами обновленного завода будут полностью электрические пикап и внедорожник GMC Hummer и самоуправляемый электрический Cruise Origin. Пикап должен сойти с линии до осени, а внедорожник последует за ним.

Реус не объявил сроков начала производства и появления новинки на рынке, однако электрический пикап Chevrolet вряд ли будет слишком отставать от Нuммеr'ов, поскольку конкуренты, особенно Ford, уже приготовили свои электрические пикапы.

Между тем, на конференции для инвесторов, наряду с электрическим Hummer, засветился неизвестный автомобиль с бейджиком Chevrolet, в котором узнаются черты Silverado. Это позволило художнику Carscoops Джошу Бирнсу создать рендер будущего пикапа.