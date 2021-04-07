Пікапу обіцяний запас ходу в 400 миль – близько 640 кілометрів.

Виробництво Chevrolet Silverado EV незабаром має розпочатись на заводі Factory Zero, де вже випускають електричні пікап та позашляховик GMC Hummer.

Також цікаво: Електричному "Геліку" бути: Mercedes-Benz зареєстрував назву для батарейного позашляховика

Президент General Motors Марк Реус у вівторок підтвердив, що разом з електричними “Хаммерами” на заводі Factory Zero в Детройті, компанія випускатиме батарейну версію пікапа Silverado. Він створений на тій же платформі, що й GMC Hummer EV, і має акумулятори Ultium, які забезпечать загальний пробіг у 643 кілометри. Новина настільки схвилювала ринок, що акції Chevrolet підскочили в ціні на 5 відсотків.

“Транспортні засоби, що виходять з Factory Zero, змінять світ і те, як світ бачить електромобілі”, – сказав Реус.

GM перебуває у процесі переобладнання Factory Zero на 2,2 мільярда доларів, що дозволить створити гнучку основу для побудови різноманітних автомобілів та вантажівок у портфелі марок “Дженерал Моторс”. GM повідомляє, що це найбільша сума, будь-коли інвестована компанією у виробництво. Першими проектами оновленого заводу будуть повністю електричні пікап і позашляховик GMC Hummer та самокерований електричний Cruise Origin. Пікап повинен зійти з лінії до осені, а позашляховик піде за ним.

Реус не оголосив термінів початку виробництва та появи новинки на ринку, однак електричний пікап Chevrolet навряд чи буде надто відставати від Hummer’ів, оскільки конкуренти, особливо Ford, вже приготували свої електричні пікапи.

Тим часом, на конференції для інвесторів, поряд з електричним Hummer, засвітився невідомий автомобіль з бейджиком Chevrolet, у якому впізнаються риси Silverado. Це дозволило художнику Carscoops Джошу Бірнсу створити рендер майбутнього пікапа.