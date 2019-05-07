Половину этих регистраций составили автомобили старше 10 лет.

В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 22,5 тыс. растаможенных легковых авто с пробегом. В результате доля бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке составила почти 77%, сообщает Укравтопром. В то же время в апреле 2019 наши соотечественники приобрели 6,5 тысяч новых авто.

По сравнению с апрелем прошлого года регистрации ввезенных из-за границы легковых с пробегом выросли в 3,5 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась на 28 процентов.

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Выбирая подержанный автомобиль, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с дизельными двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили 53% первичных регистраций импортируемых авто с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составила 35%, автомобилей с ГБО – около 9%, и 3 процента пришлось на электромобили и гибриды.

Среди автомобильных брендов лидером месяца стал Volkswagen – 3,7 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских. Второй по популярности стала марка Skoda 1848 бывших в употреблении автомобилей которой было ввезено и в прошлом месяце зарегистрировано в Украине. На третьем месте – Renault с результатом 1821 авто. Также высокий спрос у украинцев имели автомобили марок Opel – 1777 шт. и Ford – 1550 шт.

Среди самых популярных моделей импортного секонд-хенда – Volkswagen Passat (1514 шт.), Skoda Octavia (1150 шт.) И Renault Megane (1138 шт).

Всего с начала года украинскую прописку получили 206 930 легковых авто, бывших в эксплуатации, а это на 722% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, что в Украине появится новый кроссовер Volkswagen