Половину цих реєстрацій склали автомобілі віком старше 10 років.

Протягом квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 22,5 тис. розмитнених легкових авто з пробігом. В результаті частка вживаних автомобілів на первинному ринку склала майже 77%, повідомляє Укравтопром. Водночас в квітні 2019 року наші співвітчизники придбали 6,5 тисяч нових авто.

У порівнянні з квітнем минулого року реєстрації ввезених з-за кордону легковиків з пробігом виросли в 3,5 рази, а їх частка на первинному ринку збільшилася на 28 відсотків.

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Вибираючи вживане авто, українці частіше віддавали перевагу автомобілям з дизельними двигунами. Минулого місяця такі автомобілі охопили 53% первинних реєстрацій імпортованих авто з пробігом. У той же час, частка бензинових авто склала 35%, автомобілів з ГБО – близько 9%, і 3 відсотки припало на електромобілі та гібриди.

Серед автомобільних брендів лідером місяця став Volkswagen, – 3,7 тис. машин цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських. Другою за популярністю стала марка Skoda, 1848 вживаних автомобілів якої було ввезено і минулого місяця зареєстровано в Україні. На третьому місці – Renault з результатом 1821 авто. Також високий попит в українців мали автомобілі марок Opel – 1777 шт. і Ford – 1550 шт.

Серед найпопулярніших моделей імпортного секонд-хенду – Volkswagen Passat (1514 шт.), Skoda Octavia (1150 шт.) і Renault Megane (1138 шт).

Всього з початку року українську прописку отримали 206 930 легкових авто, що були в експлуатації, а це на 722% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

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